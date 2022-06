ONU alerta sobre graves consecuencias por inacción climática

Entornointeligente.com /

«Nuestro mundo se enfrenta al caos climático (…) es hora de comprender que los recursos renovables son el plan de paz del siglo XXI», indicó Guterres.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, alertó este martes a los Gobiernos de la necesidad de emprender «una acción climática ambiciosa y transformadora», por el bien de la ciencia y de los ciudadanos, ante el peligro que representa el cambio climático para la humanidad.

Durante su intervención vía telemática en la sexta Cumbre Mundial Austriaca, Guterres destacó que en 2021, «las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía crecieron un 6 por ciento cuando deberían estar cayendo».

Aunque el propósito es «reducir las emisiones en un 45 por ciento para 2030 y alcanzar las emisiones netas cero para mediados de siglo», el secretario general destacó que «los compromisos nacionales actuales darán lugar a un aumento de casi el 14 por ciento en esta década».

— António Guterres (@antonioguterres) June 14, 2022 Guterres convocó a la unidad de los gobiernos «en la lucha por nuestras vidas», e indicó que la crisis energética generada por la operación militar especial en Ucrania ha duplicado el precio de «los combustibles fósiles por parte de las principales economías».

«Si hubiéramos invertido masivamente en energía renovable en el pasado, no estaríamos tan dramáticamente a merced de la inestabilidad de los mercados de combustibles fósiles», reflexionó el secretario general de la ONU.

El director general del organismo multilateral convocó a los países del mundo a prescindir del carbón para 2040, y en el caso de las naciones poderosas hacerlo totalmente para el año 2030. Asimismo, llamó a triplicar la inversión en formas renovables de energía.

El secretario general de la ONU llamó a invertir «en la adaptación y el desarrollo de resiliencia para proteger vidas y medios de subsistencia», ante el empeoramiento de los impactos climáticos, para lograr que un plazo de cinco años todas las personas estén protegidas.

La Cumbre Mundial Austriaca es una conferencia que aborda temas relativos al clima, y busca cumplor con los Acuerdos de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se celebra en Viena anualmente desde el año 2017.

