ONU alerta que incendios forestales empeoran calidad del aire

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) instancia de Naciones Unidas, alertó este miércoles que el aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor, así como el alza de incendios forestales, agravarán la calidad del aire, provocando graves afectaciones a la salud humana y los ecosistemas.

De acuerdo con el boletín de la OMM sobre la calidad del aire y el clima edición 2022, la interacción entre la contaminación y el cambio climático supondrá un castigo adicional para cientos de millones de personas a nivel internacional.

En este sentido, el organismo indicó que la calidad del aire y el clima están interconectados, pues las especies químicas que conducen a la degradación de la calidad del aire se emiten junto con los gases de efecto invernadero.

— United Nations (@UN) September 7, 2022 «Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo altas, de modo que las temperaturas globales aumenten tres grados desde los niveles preindustriales para la segunda mitad del siglo XXI, los niveles de ozono en la superficie aumentarían en áreas muy contaminadas, particularmente en Asia», advirtió el ente.

Al mismo tiempo, la OMM precisó que la mayor parte del incremento del ozono se deberá a un crecimiento exponencial de las emisiones de la quema de combustibles fósiles, pero una quinta parte sería consecuencia del cambio climático, cuya causa principal podría ser el aumento de las olas de calor.

— World Meteorological Organization (@WMO) September 7, 2022 Vale precisar que el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) subrayó que la probabilidad de que se produzcan incendios forestales catastróficos aumentará entre un 40 y un 60 por ciento para finales de siglo si las emisiones son altas; mientras que si son bajas, solo alcanzarán entre un 30 y un 50 por ciento.

