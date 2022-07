ONU advierte sobre ascenso de víctimas en conflicto de Haití

Entornointeligente.com /

Jeremy Laurence afirmó que la mayoría de las víctimas no tienen vínculos directos con los grupos armados.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comunicó este sábado que alrededor de 934 personas murieron en Haití durante el presente año como consecuencia de la violenta situación entre las bandas armadas.

Al respecto, el vocero de la entidad de DD.HH., Jeremy Laurence, afirmó que la mayoría de las víctimas no presentan vínculos directos con los grupos armados mientras se registra un aumento en el número de casos de abusos sexuales.

En este sentido, Laurence instó a las autoridades del país a ejecutar alguna respuesta en pos de garantizar la protección de los derechos humanos, los cuales son priorizados a la hora de intervenir en una crisis.

De igual forma, el portavoz llamó a los grupos armados a cesar el fuego en aras de respetar el derecho a la vida de los haitianos, en medio del ascenso de los asesinatos cuando se registran 234 fallecidos o heridos desde el 8 de julio.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Haití (OCHA) destacó que en la semana del 7 al 14 de julio se reportan 99 muertes, 135 heridos y alrededor de 20 desaparecidos.

— Amy Wilentz (@amywilentz) July 16, 2022 Según la OCHA, aproximadamente 277 mil personas de la comuna de Cité Soleil quedaron atrapadas en la zona de conflicto donde se ha interrumpido el suministro de agua desde finales de la semana pasada.

Al mismo tiempo, más de cien viviendas han sido incendiadas, lo cual ha incrementado la cifra de desplazados a 2.500 personas como consecuencia del ascenso de las hostilidades y los actos terroristas en la nación.

