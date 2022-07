ONU advierte que peligra la respuesta mundial al VIH Sida

Entornointeligente.com /

Las Naciones Unidas advirtieron este jueves que la respuesta mundial al VIH tiene posibilidades de fracasar ante los pocos avances en materia de prevención, el incremento de los riesgos así como la escasa disponibilidad de recursos para enfrentar el virus.

LEA TAMBIÉN:

Argentina aprueba nueva ley de respuesta al VIH

El informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) revela que las nuevas infecciones experimentaron un descenso del 3,6 por ciento entre 2020 y 2021, el más modesto desde el año 2016.

Durante el año pasado se contabilizaron 1.5 millones de nuevos contagios, lo cual supera en más de un millón la proyección de la enfermedad. Asimismo, se revela que las mujeres y las adolescentes fueron el grupo más afectado de la población.

The global HIV response is in danger.

Progress on prevention has faltered, global shocks have exacerbated risks ahead, and resources for HIV are under threat.

The new Global AIDS Update 2022 highlights the urgent actions needed to get back on track.

— UNAIDS (@UNAIDS) July 27, 2022 A pesar de que se reporta una disminución de nuevos infecciones en África occidental y central, así como en el Caribe, la respuesta a los casos existentes se ve amenazada ante el recorte del financiamiento.

En este sentido, la titular ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, advirtió que los datos reflejan que «la respuesta mundial al Sida peligra seriamente» cuando se registran 650.000 decesos por el VIH.

«We can end AIDS by 2030 but the curve will not bend itself. We have to pull it down together,» said @Winnie_Byanyima during the launch of the Global AIDS Update.

Find out more about our new report at https://t.co/D0sqmPxlky . #AIDS2022 pic.twitter.com/RmPfGTshr2

— UNAIDS (@UNAIDS) July 28, 2022 Al mismo tiempo, alertó que «si no avanzamos rápidamente estaremos perdiendo terreno, mientras la pandemia crece entre el Covid-19, los desplazamientos masivos y otras crisis. Recordemos los millones de muertes evitables que estamos tratando de detener».

El mayor aumento de casos positivos al VIH desde 2015 fue registrado en Filipinas, Madagascar, Congo y Sudán del Sur, mientras Sudáfrica, Nigeria, India y la República Unida de Tanzania tuvieron los descensos más notables.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com