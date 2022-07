ONU: acceso a medio ambiente sano y limpio es un derecho humano

Entornointeligente.com /

La resolución advierte que los daños ambientales tienen implicaciones negativas para que se consolide el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó el jueves una resolución para reconocer como derecho humano universal el acceso a un medio ambiente sano y limpio.

Con 161 votos a favor, ocho abstenciones y sin voto en contra, la iniciativa refiere que el derecho a un ambiente sano se relaciona estrechamente con los parámetros del derecho internacional, y sostienen que, para promocionarlos, deben aplicarse los acuerdos multilaterales en materia medioambiental.

«El impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho», precisa.

��Urgente: la Asamblea General declara por 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra, que el derecho a un medio ambiente sano y limpio es un derecho humano universal https://t.co/qzRilE1KKE pic.twitter.com/nvb14Brpxf

— Noticias ONU (@NoticiasONU) July 28, 2022 Asimismo, advierte que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para que se consolide el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

La ONU instó nuevamente a los Estados, empresas y entes internacionales a redoblar esfuerzos en aras de garantizar un ambiente sano para todos los seres humanos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles de contaminación atmosférica son la mayor causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo, mientras que la desaparición de animales, plantas y ecosistemas provoca daños en el suministro de alimentos, el acceso al agua potable, entre otros.

La recién aprobada resolución de la ONU fue presentada inicialmente por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, en junio pasado, y se fundamenta en un texto similar que aprobó el Consejo de Derechos Humanos en 2021.

Reacciones tras la resolución El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión como una «resolución histórica», y afirmó que su aprobación demuestra que las naciones pueden unirse para luchar contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

«La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas», subrayó Guterres.

I welcome the adoption of the #UNGA resolution recognising the human right to a healthy environment – an important tool for accountability and climate justice.

The well-being of people around the world and the survival of future generations depends on the health of our planet.

— António Guterres (@antonioguterres) July 28, 2022 El funcionario espera que las naciones aceleren el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos relativos al medio ambiente y los derechos humanos, y aseguró que «la comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos».

Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen, felicitó a los Estados firmantes por dar «un gran paso hacia adelante» con la adopción de la resolución.

Andersen reconoció el impulso de las comunidades indígenas, activistas, abogados y empresas que defendieron la iniciativa, a la vez que sostuvo que «la decisión de hoy eleva el derecho al lugar que le corresponde: el reconocimiento universal».

We @UNEP have long waited for the #healthyenvironmentforall right to be recognized. No one can take nature, clean air & water, or a stable climate away – at least not without a fight. Huge thanks to all who made it happen, incl friends @UN_HRC , @SREnvironment & @SRclimatechange pic.twitter.com/rVMdi8rw1C

— Inger Andersen (@andersen_inger) July 28, 2022 «Hemos esperado mucho tiempo para esto, pero esto demuestra que ahora hay solidaridad con miles de millones de personas, que están sintiendo el peso de la triple crisis planetaria, la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de la naturaleza y la crisis de la contaminación», reflexionó.

El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, también considera que la puesta en práctica del documento cambiará las bases del derecho internacional con relación a los derechos humanos.

«Los Gobiernos han prometido limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas, pero el hecho de tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente, que pasa de ‘mendigar’ a exigir a los Gobiernos que actúen», sentenció.

