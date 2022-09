Ons Jabeur se convirtió en la primera africana que alcanza las semis del US Open

Entornointeligente.com /

Nueva York (EE.UU.).- La tunecina Ons Jabeur, número cinco del ránking de la WTA, se convirtió este martes en la primera jugadora africana en alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos al imponerse a la australiana Alja Tomljanovic en los cuartos de final.

Ons Jabeur, welcome to the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/a8xDXlvTiM

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2022 En una pista Arthur Ashe con techo cerrado a causa de la fuerte lluvia que cae en Nueva York desde la mañana, Jabeur triunfó por 6-4 y 7-6(4) ante Tomljanovic, tras un partido de una hora y 41 minutos. La tenista de 27 años de edad y campeona este año en Madrid y Berlín, extendió a 3-0 su balance perfecto ante Tomljanovic, a la que también le había ganado este mismo año en su camino hacia la final de Roma.

Solo dos jugadoras africanas habían conseguido alcanzar los cuartos de final en el US Open, las sudafricanas Maryna Godwin, en 1968, y Amanda Coetzer, en 1994, 1996 y 1998. Jabeur, finalista en Wimbledon este año, consiguió mejorar esos resultados y está segura de alcanzar el podio en el ránking mundial el próximo lunes.

History made ✅ pic.twitter.com/qqO0aTZcoB

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2022 La tunecina conectó 29 tiros ganadores contra su rival, una de las jugadoras más en forma del circuito, que en este torneo eliminó a la estadounidense Serena Williams en la tercera ronda. Esa victoria, llegada tras un emocionante partido de más de tres horas, le puso fin a todas las probabilidades de un nuevo triunfo en la carrera de Williams, ganadora de 23 ‘grandes’.

Jabeur, la cuarta jugadora que más saques ganadores ha conectado en este torneo (26), ganó el primer set con autoridad al convertir las dos bolas de rotura conseguidas en el tercer y séptimo game. Tomljanovic había conseguido recuperar un quiebre en el quinto juego, pero volvió a entregar el servicio en el siguiente, pagando con un 6-4.

En el segundo set aumentó la fragilidad en el saque de ambas jugadoras, marcado por altibajos e intercambios de roturas. La australiana, que perdió sus últimos seis 4tos de final consecutivos, había remontado un quiebre inicial y se había puesto por delante 5-3.

Sin embargo, cuando fue a sacar para igualar el encuentro, entregó su servicio a cero y Jabeur logró forzar un desempate en el que retomó el mando de las operaciones. La tunecina lo ganó por 7-4 y espera ahora rival en las semifinales, que saldrá del duelo de este mismo martes entre la estadounidense Coco Gauff y la francesa Caroline García.

Será un duelo de alto voltaje entre Gauff, considerada como la próxima estrella del tenis estadounidense, y una García que fue recientemente campeona en el WTA 1.000 de Cincinnati.

En el otro lado del cuadro, los cuartos de final se disputarán este miércoles con los duelos entre la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, y la estadounidense Jessica Pegula, y entre la checa Karolina Pliskova y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Las semifinales femeninas se disputarán este jueves y la final será el sábado 10 de septiembre.

