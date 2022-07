Ons Jabeur, primera árabe en avanzar a unas semis de un Grand

Entornointeligente.com /

Londres.- La tunecina Ons Jabeur se convirtió este martes en la primera árabe en meterse en semifinales de un Grand Slam al derrotar a la checa Marie Bouzkova en Wimbledon (3-6, 6-1 y 6-1) .

Jabeur, que ya hizo cuartos de final en Londres el año pasado, dio un paso más al remontar un complicado partido a Bouzkova.

The moment Ons Jabeur reached her first Grand Slam semi-final #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/c7z6F9UUYw

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022 La checa se disparó en el primer set, camino de sus primeras semifinales en Wimbledon, pero Jabeur, principal favorita al título tras la derrota de la polaca Iga Swiatek, jugó dos mangas casi perfectas para quedarse el triunfo y el pase entre las cuatro mejores del torneo.

La tunecina es la primera tenista, hombre o mujer, de su país en una final de Grand Slam y también la primera en conseguirlo siendo del norte de África o árabe.

Jabeur suma diez victorias consecutivas, desde que ganó el título en Berlín y en semifinales se medirá a la alemana Tatjana Maria, que eliminó a su compatriota Jule Niemeier.

La segunda semifinal la completarán el miércoles los partidos entre la australiana Ajla Tomljanovic y la kazaja Elena Rybakina, y el que jugará la rumana Simona Halep contra la estadounidense Amanda Anisimova.

