Ons Jabeur, inspirada por Arantxa Sánchez Vicario, e Iga Swiatek jugarán la final del US Open

L a polaca Iga Swiatek y la tunecina Ons Jabeur , que jugó su partido de semifinales inspirada por la espaáola Arancha Sánchez Vicario , disputará la final del US Open en un duelo entre la número 1 del mundo y la futura número 2.

«Soy una gran fan de Arantxa. Nos conocimos en Charleston y tenemos el mismo estilo de juego, así que es fantástico recibir sus consejos y aprender de su experiencia para medirse con rivales distintas y cómo reaccionar a sus juegos», explicó Jabeur.

Arantxa Sánchez Vicario me dio unos consejos que me ayudaron mucho, en particular con los golpes cortados y con mi saque

Ons Jabeur «Me dio unos consejos que me ayudaron mucho, en particular con los golpes cortados y con mi saque. Creo que los puse en práctica muy rápidamente porque tenemos un juego parecido. Me encanta escuchar sus consejos, sé que su experiencia de jugadora me ayuda», dijo la tunecina.

La tunecina reconoció que es supersticiosa y que le gustaría que Arantxa Sánchez volviera a sentarse junto a su cuerpo técnico en la final.

Ons Jabeur gana a Carolina García y se clasifica a la final del US Open La tunecina Ons Jabeur rozó un partido perfecto y alcanzó la final del US Open, tras ser finalista de Wimbledon, al imponerse con autoridad a la francesa Caroline García por 6-1 y 6-3.

Jabeur, número cinco del mundo, revalidó los triunfos que había cosechado ante García en el Abierto de Estados Unidos de 2019 y en el Abierto de Australia de 2020 y peleará este sábado para el primer ‘grande’ de su carrera, después de que la kazaja Elena Rybakina le negara la gloria en Wimbledon.

Sigue haciendo historia Jabeur, que es la primera jugadora norteafricana en plantarse en la final en Flushing Meadows.

Ya está segura de ser tercera en el ránking mundial a partir del próximo lunes, aunque también podría alcanzar la segunda plaza si la bielorrusa Aryna Sabalenka no se corona campeona en Nueva York.

Jabeur lleva 92 victorias en los últimos dos aáos y lidera el circuito desde este punto de vista, incluso en una temporada en la que la gran dominadora ha sido la polaca Iga Swiatek.

Iga Swiatek gana a Aryna Sabalenka y jugará la final del US Open Iga Swiatek exhibió los galones de la número uno del mundo y remontó un set y una rotura de desventaja en el tercer parcial para imponerse a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 3-6, 6-1 y 6-4 y volar a la final del US Open.

