Ons Jabeur desafia favoritismo de Iga Swiatek

Embora seja lógico, não tem sido habitual ver as duas melhores tenistas da actualidade a disputar um título de um torneio do Grand Slam. Contudo, serão Iga Swiatek e Ons Jabeur a decidir entre si quem irá inscrever o seu nome, pela primeira vez, no palmarés do US Open, o derradeiro major da época. A líder do ranking voltou a ter que lutar muito para ganhar o 91.º encontro desde o início de 2021, enquanto Jabeur assinou a 92.ª vitória nestas duas últimas épocas e mostrou estar mais preparada para conquistar um major .

Jabeur é mesmo a primeira a disputar duas finais do Grand Slam consecutivas desde Naomi Osaka, finalista no US Open de 2018 e, quatro meses depois, na Austrália. Dois meses depois de se tornar na primeira africana e primeira árabe na Era Open a disputar a final em Wimbledon, a tenista nascida na Tunísia há 28 anos terminou a série vitoriosa de 13 encontros de Caroline Garcia e impôs-se, por 6-1, 6-3, em 65 minutos.

«Estar numa final outra vez parece mais real; em Wimbledon, estava a viver um sonho e nem queria acreditar. Estou muito contente por dar seguimento aos resultados e por as pessoas não ficarem surpreendidas por eu estar na final», adiantou a tunisina.

A agressividade que Garcia vinha colocando nas suas vitórias anteriores, todas em dois sets , deu lugar aos nervos que lhe prenderam os movimentos e Jabeur pôde controlar o encontro como quis, acabando por ser ela a apresentar números que se esperavam ser assinados pela francesa: oito ases, 79% de pontos ganhos no primeiro serviço e não enfrentou nenhum break-point .

«Vou dar tudo nesta final. Sinto-me muito positiva sobre esta. E se não for desta, tenho toda a certeza que aparecerá outra», afirmou a jogadora que tem recebido alguns conselhos da ex-número um mundial Arantxa Sanchez, com quem partilha um ténis semelhante.

Jabeur conhecido no seu país por «Ministra da Felicidade», pelo sorriso permanente e pelas declarações cheias de optimismo, esperança e incentivo às mulheres, árabes e não só, é uma estrela na Tunísia, país onde o futebol é o desporto rei. E foi com muito orgulho que contou que o seu encontro dos quartos-de-final foi transmitido na televisão tunisina, em vez de um PSG-Juventus que se realizava à mesma hora.

A final deste sábado (21 horas em Portugal) deverá ter igualmente honras de transmissão directa. Jabeur vai defrontar a única outra jogadora que também contabiliza duas finais do Grand Slam em 2022 e com quem repartiu o sucesso nos quatro duelos anteriores.

Swiatek está pela terceira vez na final de um major , após derrotar Aryna Sabalenka (6.ª), por 3-6, 6-1 e 6-4.

A polaca entrou mal, mas uma ida à casa de banho no final do set inicial mudou tudo. «Fiquei mais leve, sem dúvida. Desculpem, que nojo», disse ainda no court . Ao devolver mais serviços e ditar os pontos ao seu gosto, Swiatek forçou a bielorrussa a cometer mais erros. No set decisivo, Sabalenka reapareceu forte, e a polaca teve de recuperar, por duas vezes, de um break de desvantagem (0-2 e 2-4). A líder do ranking foi ficando cada vez mais forte e ganhou 12 últimos 15 pontos, para concluir após o 42.º erro de Sabalenka.

«Estou muito contente por poder jogar de forma sólida. Tive que manter o meu foco e ultrapassar esses obstáculos durante o torneio e hoje continuei a fazer o mesmo», afirmou Swiatek, depois da nona vitória consecutiva sobre adversárias do top 10.

Ao contrário da final de Wimbledon, onde Jabeur sentiu a pressão de vencer diante de Elena Rybakina, então 23.ª, a favorita em Nova Iorque é Swiatek. E a polaca apresenta uma estatística intimidante: desde que perdeu a sua primeira final no circuito, em 2019, a polaca venceu todos os 18 sets que disputou em finais, somando já nove títulos, incluindo dois em Roland Garros (2020 e 2022).

