ONPE: hasta hoy se pueden presentar tachas para los miembros de mesa

Entornointeligente.com /

Esto, en respeto a los tres días hábiles a partir de la publicación de la lista preliminar, según lo establecido en el artículo 60° de la Ley Orgánica de Elecciones, dijo. «En Lima Metropolitana y en el casco urbano del país tenemos hasta el miércoles 27 para presentar esta tacha. Hay otras circunscripciones en el país un poco más alejadas donde sí habría una prórroga de extensión porque la publicación de esta lista preliminar de miembros de mesa se ha hecho posteriormente», aseguró a TVPerú. Recordó que según el artículo 57° la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden ser miembro de mesa de sufragio los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales. Tampoco las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros casos. «En el caso que detectaran que algún candidato, o personero de algún partido político o movimiento regional que va a competir en las próximas elecciones, esa es una causal de tacha. También es una causal de tacha que una autoridad elegida en el país esté seleccionado entre los miembros de mesa», aseveró. También lea: [ Elecciones 2022: JNE promueve acciones contra el acoso político a candidatas ] José Carlos Urbina informó que la solicitud de tacha se presenta ante cualquier oficina de la ONPE, ya sea en Lima o en las 93 oficinas descentralizadas (ODPE). Luego, se presenta una carta dirigida al presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de la circunscripción en donde se ha detectado que una persona no debería ser miembro de mesa. En esa línea, se adjunta el DNI del denunciante, junto con la causal por la que dicha persona no debería ser miembro de mesa. Inmediatamente la ONPE pasará hacia los JEE para su evaluación y su posterior tacha. El viernes 22 de julio, un total de 505,938 ciudadanos fueron seleccionados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Como se recuerda, a través de un sorteo público, las 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales seleccionaron a tres miembros de mesa titulares y tres suplentes para cada una de las 84,323 mesas de sufragio que deberán instalarse en la jornada electoral. (FIN) GSR/CVC Más en Andina: ?? La presidenta del Congreso, Lady Camones, declara instalado el periodo anual de sesiones parlamentarias 2022-2023. ?? https://t.co/V6I1JGGZV1 pic.twitter.com/VLDlZTCDNi

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 Publicado: 27/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com