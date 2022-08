ONPE fijó orden de partidos políticos y movimientos regionales en la cédula de sufragio

Entornointeligente.com /

Como consecuencia del sorteo público, el orden de posición de los partidos políticos, en su respectivo bloque, será el siguiente: Partido Frente de la Esperanza 2021, Partido Patriótico del Perú, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País – Partido de Integración Social, Partido Morado, Partido Político Nacional Perú Libre y Partido Democrático Somos Perú. El acto se realizó en la sede central de la ONPE y fue organizado por la Gerencia de Gestión Electoral en coordinación con la Gerencia de Información y Educación Electoral. Movimientos regionales Simultáneamente, el sorteo de ubicación de los movimientos regionales se desarrolló en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), ubicadas en las capitales de departamento y en las sedes de las ODPE de la Provincia Constitucional del Callao y Huaura. Este acto público estuvo a cargo del jefe de la ODPE o a quien se designó en su representación. En todos los lugares donde se desarrolló el sorteo hubo presencia de un Notario Público. Además, fueron invitados los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o del Jurado Electoral Especial (JEE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de la Defensoría del Pueblo y personeros de los partidos políticos, movimientos regionales y alianza electoral. Todas las organizaciones políticas con inscripción vigente y que han presentado lista de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales para los comicios de octubre fueron consideradas en el sorteo de ubicación. Aquellas que ha sido incluidas para el sorteo y que, por cualquier circunstancia, no logren la inscripción de su lista de candidatos, no serán consideradas en la cédula de sufragio, sin que esta situación afecte el resultado del referido sorteo. Asimismo, en el caso que alguna organización política no logre su inscripción de candidatos, se retire o desista de participar en el proceso electoral, la ubicación será tomada por la organización a la que corresponda la posición inmediata inferior, según el orden establecido en el sorteo. Para el sorteo de ubicación de los partidos y de los movimientos regionales en sus respectivos bloques, primero se les ordenó alfabéticamente, de acuerdo a su denominación. Luego se asignó un número correlativo, empezando por el número uno (1) de acuerdo al orden alfabético, a cada partido político o movimiento regional, según corresponda, hasta completar la numeración de todas las organizaciones políticas. Se utilizaron bolillos, los cuales se identificaron con los números que correspondieron al orden alfabético de los partidos políticos y movimientos regionales. Se asignó el primer lugar en su respectivo bloque al partido político o movimiento regional al que correspondió el primer bolillo extraído; el partido político o movimiento regional al que correspondió el segundo bolillo ocupará el segundo lugar, y así sucesivamente. Segunda elección regional En un segundo acto, en la sede central, también se sorteó la ubicación de las candidaturas para una segunda elección regional para gobernador y vicegobernador regional 2022. La fórmula de candidatos que obtenga la más alta votación aparecerá en el lado izquierdo de la cédula de sufragio, mientras que la fórmula de candidatos que alcance el segundo lugar en la votación estará ubicada a la derecha. Según el sorteo del 31 de mayo, realizado en la sede central de la ONPE, el bloque de movimientos regionales ocupará el primer lugar en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que el bloque de partidos políticos estará ubicado en el segundo lugar. (FIN) NDP/JCR GRM También en Andina: ?? El presidente Pedro Castillo hizo hoy un llamado a los investigadores peruanos que vienen desarrollando sus actividades en el exterior, para que puedan venir al país y trabajar por el desarrollo del Perú. https://t.co/mxCMmId97a pic.twitter.com/Oq4Hg7FHbi

