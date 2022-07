ONP lanza concurso que busca revalorar a los adultos mayores

Entornointeligente.com /

El propósito del concurso ‘Vidas que nos inspiran’ se centra en reconocer la trayectoria de vida de las personas adultas mayores. Con este concurso, la ONP busca dar a conocer aquellos testimonios de vida más significativos para que sean fuente de inspiración de las futuras generaciones, y de esta manera contribuir con el desarrollo de la comunidad. La ficha de inscripción se encuentra en la página onpcultura.pe. La competencia considera testimonios escritos (no más de 500 palabras), en vídeo o audio (no más de 3 minutos de duración). Los trabajos no deben haber ganado algún premio. Los testimonios se enviarán al correo electrónico [email protected] junto con evidencia documentaria que los sustenten como fotografías, videos, recortes de periódico o documentos. Los trabajos también podrán enviarse en quechua, aimara, asháninka y otras lenguas originarias. Pueden postular hasta el 12 de agosto. Personas adultas mayores en cifras El 39.2 % de los hogares del país tienen al menos una persona mayor de 60 años y el 26.2 % de los hogares, a nivel nacional, lo tiene como jefa o jefe de hogar, según cifras del primer trimestre del 2022 del INEI. Más en Andina: Bolsa de Valores muestra ganancias por acciones mineras y financieras https://t.co/RKDJkjtPg3 pic.twitter.com/jBAeQHbeJC

