OnlyFans dio sus frutos

Entornointeligente.com /

Instagramer Miah Catalina compra penthouse con las ganancias de la venta de contenido

Por tener un OnlyFans, varias caras de la palestra han sido duramente criticadas, sin embargo éstas están alimentando sus cuentas bancarias y adquiriendo bienes gracias a esta plataforma.

Una de ellas es Miah Catalina. La chica trans hizo pública la adquisición de su nuevo penthouse, y agradeció a OnlyFans por este logro.

Franklyn Robinson, Joseline Pinto, Daluna y Nicole Pinto, fueron unas de las primeras caras del chollywood en darle la enhorabuena. A la lista se sumó la misma red social, la cual le dejó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: ‘¡Felicidades! Me encanta ver eso’.

‘Gracias a Daluna, quien fue la persona que me ayudó y me dijo, ‘ábrete un OnlyFans’. Gracias OnlyFans, por alejarme de personas que no querían que abriera estas redes sociales y se alejaron de mí’, declaró.

El modelo de negocio de esta red social se basa en que los creadores de contenido cobren por una suscripción mensual, pago único o por visión. En OnlyFans hay chef vendiendo recetas, entrenadores ofreciendo rutinas de ejercicio, y así ocurre en diferentes ramas.

Pero no siempre es así, la mayoría de las veces, este servicio es solicitado para consumo de contenido para adultos.

Fotografías, álbumes de imágenes, audios, videos en directo e, incluso, historias es por lo que los ‘fanes’ están dispuestos a pagar.

‘Estoy súper feliz, emocionada, estoy agradeciendo a todo el mundo que ha aportado su granito, ahora empiezo un gran camino para amoblar’, mencionó.

Miah Catalina expresó que se muda a su nuevo apartamento con su abuelita y dejaron su viejo hogar con nostalgia.

‘Si estás pensando en hacer algo, parecido a lo que yo hago, no escuches los malos comentarios que no te van a llevar a nada bueno. Aquí estoy, después de muchos y malos comentarios, un montón de memes, yo los disfruto, pero los malos comentarios no compran carro, ni penthouse’, concluyó.

Ella cobra 15.50 por mes de subscripción, tres meses cuesta 44.18 y seis, 88.35. Además, quienes deseen ver su contenido exclusivo deben hacer otro pago. Todo lo anterior la ha ayudado a comenzar a tener sus propios bienes. En mayo, adquirió su primer auto, un vehículo tipo 4×4 de color blanco, gracias a las ganancias que recibe de sus subscriptores.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com