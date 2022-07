ONGs do Brasil pedem que EUA reconheçam resultado das eleições logo após Justiça contabilizar votos

Entornointeligente.com /

26/07/2022 18h00 Atualizado 26/07/2022

Representantes de 19 organizações não governamentais brasileiras foram recebidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos (no país, esse é o órgão que desempenha as funções do Ministério de Relações Exteriores) nesta terça-feira (26).

Os brasileiros disseram que há um ataque à democracia no Brasil e pediram que os EUA «reconheçam imediatamente o resultado da eleição presidencial de outubro, tão logo a Justiça Eleitoral divulgue a contagem dos votos, seja quem for o vencedor do pleito», de acordo com o texto da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT).

O encontro durou uma hora e trinta minutos, conforme informou a ABGLT. Havia representantes dos seguintes grupos:

Quilombolas; Movimento negro; Ambientalistas; Defensores dos direitos humanos; Defensores da causa LGBTQIA+.

A comitiva disse aos membros do Departamento de Estado americano que esses são grupos que sofrem perseguição no Brasil, e que temem que a situação piore se as eleições presidenciais não ocorrerem de forma livre e desimpedida.

1 de 2 O senador Bernie Sanders fala durante a convenção do Partido Democrata, em 2020 — Foto: Democratic National Convention via AP O senador Bernie Sanders fala durante a convenção do Partido Democrata, em 2020 — Foto: Democratic National Convention via AP

Os brasileiros também tiveram encontros com o deputado Mark Takano e com os senadores Bob Menéndez e Bernie Sanders.

Sanders afirmou que ficou muito impressionado com o que ouviu.

2 de 2 Representante de ONGs brasileiras fala com senadores dos EUA em Washington, em 26 de julho de 2022 — Foto: Cortesia/Maria Magdalena Arréllaga Representante de ONGs brasileiras fala com senadores dos EUA em Washington, em 26 de julho de 2022 — Foto: Cortesia/Maria Magdalena Arréllaga

«É muito familiar para mim, soou muito familiar para mim, por causa dos esforços de Trump e seus amigos para torpedear a democracia nos EUA. Parece que Bolsonaro tenta fazer o mesmo no Brasil. Espero muito que os resultados das eleições sejam reconhecidos e respeitados e que a democracia prevaleça», disse ele.

