ONG recibió a más de mil migrantes venezolanos en Nueva York

La ONG de la iglesia Caridades Católicas indicó este martes que ha recibido en un mes a más de 1.500 inmigrantes, en su gran mayoría venezolanos, «una cifra sin precedentes» que han llegado a su sede en Nueva York, desde la frontera entre México y Estados Unidos, en busca de asilo.

«Más de 1.500 hombres, mujeres y niños han llegado repentina e inesperadamente a nuestras puertas», y se les ha provisto de ayuda como comida, ropa y asistencia legal, afirmó en una conferencia de prensa Kevin Sullivan, director ejecutivo de Caridades Católicas en Nueva York.

El grupo es parte de la oleada de más de 4.000 inmigrantes que han llegado a Nueva York desde mayo, muchos de ellos en autobuses enviados por el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, quien asegura que el «destino ideal» para los migrantes son las ciudades con alcaldes progresistas, y concretamente Washington y Nueva York.

El arzobispo Thymoty Dolan destacó por su parte que estos inmigrantes «no son casos, no son problemas, no son solo estadísticas, no son solo refugiados y solicitantes de asilo: son personas con nombre, esposos, esposas, hijos, y los amamos y les damos la bienvenida».

