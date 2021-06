OneDrive se actualiza para añadir un editor de fotografías al estilo de Google Fotos

Entornointeligente.com / OneDrive es el servicio en la nube de Microsoft y una de las herramientas que nos vienen dadas desde el momento en el que tenemos una suscripción de esas que hasta hace pocos meses era conocida como Office 365. Allí podemos almacenar documentos de Word y Excel, presentaciones de Power Point, notas, además de tener vídeos y fotos que guardemos en la memoria del smartphone .

El problema es que ese servicio al estilo Google Fotos no nos ha servido de mucho hasta ahora ya que esta parte no está concebida como un lugar en el que almacenar nuestra fototeca de forma organizada, sino más bien como una despensa donde se van dejando las cosas. Así que el último anuncio de Microsoft nos ha venido a alegrar el día porque parece dar comienzo a la transformación de OneDrive en una alternativa a ese Google Fotos que ya no cuenta con almacenamiento ilimitado.

Edición con bastantes herramientas Microsoft ha publicado en su blog oficial una entrada en la que viene a describir todas las funciones de edición disponibles para las fotos que subamos a partir de ahora, y que os evitarán tener que pasar por programas de tratamiento de imágenes como Photoshop o cualquier otro parecido. Al menos, si hablamos de pequeños ajustes en el tamaño, los formatos y ciertas cualidades de luz y color.

Nuevo editor de OneDrive para móviles. Microsoft

Concretamente, el nuevo editor fotográfico de OneDrive incorpora funciones de recorte, para eliminar zonas que no queremos que salgan o ajustar el tamaño a presets concretos para ciertas redes sociales: formatos cuadrados para Instagram, 16:9, 4:3, etc. Al mismo tiempo, será posible girar y voltear para poner en su sitio una foto tomada en apaisado, por ejemplo, y que el móvil no ha colocado en su justa perspectiva.

Como os decimos, además de los tamaños, también podremos retocar el color y la iluminación de las fotografías , accediendo a los tonos, el brillo, el contraste, la saturación o las sombras. De esta manera, siempre podremos conseguir la mejor versión posible de esa imagen que tenemos almacenada en la nube de Microsoft. Por si fuera poco, todos esos resultados podremos verlos a partir de ahora en televisiones compatibles con el estándar Chromecast de Google o, en su defecto, Smart TV con Android TV en sus tripas. Todos estos cambios han comenzado a llegar a OneDrive , tanto en las versiones web a través del navegador (Windows 10 o macOS) como para la app oficial de Android. De momento, los usuarios de iOS tendrán que esperar.

