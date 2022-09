One Way es la candidata por Venezuela para los Premios Goya

Entornointeligente.com /

Caracas, septiembre 2022.- Este 15 de septiembre llega a todas las carteleras del país la película venezolana One Way, dirigida por Carlos Daniel Malavé y protagonizada por Daniela Alvarado junto a Joaquín Malavé, José Manuel Suárez, Carmen Julia Álvarez y Carlos Arraiz.

One Way cuenta la historia de Emiliana, una joven madre soltera y profesora universitaria, que se ve sumida en la depresión tras no poder comprar sus ansiolíticos por la situación económica, a pesar que su hijo Santiago trata de darle ánimo, pero la ansiedad comienza a mantenerlos encerrados en la casa. Escrito por Carlos Daniel Malavé, el film plasma de forma conmovedora la realidad de tantas madres venezolanas, luchadoras, que dan y hacen todo por sus hijos y que irremediablemente vemos en el día a día.

La película fue seleccionada para representar a Venezuela en competencia por la nominación en la categoría Mejor Película Iberoamericana en la 37º edición de los Premios Goya 2023. El thriller psicológico fue galardonado en Viña del Mar por Mejor Post Producción y también fue selección oficial del Venezuela Film Hub que estuvo en el Marché Du Film de Cannes 2022.

«Mi primer contacto con la idea fue a través de una red social, al leer el testimonio de una joven profesora que pasaba un momento difícil por todos los problemas que vivimos en nuestro país. Luego, una experiencia familiar nos tocó muy de cerca cuando no teníamos cómo atender por una emergencia médica a nuestro hijo, gracias a Dios salimos airosos. De esas dos situaciones más el tema de migración forzada que se vive en Venezuela, me surgió la necesidad de representar en un personaje el miedo con el que vivimos algunos padres y el dolor de dejar absolutamente todo atrás para transitar un viaje sin retorno», afirma Malavé.

One Way está protagonizada por Daniela Alvarado, como Emiliana, Joaquín Malavé, como Santiago; José Manuel Suárez, como Daniel; Carmen Julia Álvarez como Nancy, acompañados por Carlos Arraiz, William Goite, Jorge Canelón, Edmary Fuentes y Grecia Augusta Rodríguez. Cuenta con la producción y dirección de arte de Gabriela Rojas, montaje y dirección de fotografía de Carlos Daniel Malavé y música original de Yoncarlos Medina.

La película, que se estrena en las salas de cine de Venezuela el 15 de septiembre, se podrá alquilar en el exterior por 72 horas en la plataforma MOWIES y durante el mes de octubre se estrena para Estados Unidos en la plataforma de VIENDO MOVIES.

ONE WAY

FICHA TÉCNICA

Guion y Dirección: Carlos Daniel Malavé

Producción y Dirección de Arte: Gabriela Rojas

Productores Ejecutivos: Luis Villanueva, Thaelman Urgelles, Carlos Daniel Malavè

Productores Asociados: Daniela Alvarado. José Manuel Suárez, Joe Sandia, Luis Danello

Montaje y Dirección de Fotografía: Carlos Daniel Malavé

Música Compuesta por: Yoncarlos Medina

Vestuario: Ember Montezuma

Maquillaje: Daniela Alvarado

Sonido Directo: Jose Luis Poleo y Héctor Hernández

Gaffer: Rafael Salazar

Maquinista: Luis Melo

Asistente de cámara: Manuel Rincón

Escenógrafo: Luis Rodríguez

Asistente de Dirección: Madeline Oliveros

Productor de Campo: Andrés Blanco

Asistentes de producción: Rafael Rodríguez y Miguel Martínez

Asistente técnico: Ricardo Salazar

Transporte Alejandro Arriens

Post Producción: RODANDO FILMS, YAGA FILMS, EDGAR ALAN POST

FICHA ARTÍSTICA

Protagonistas

DANIELA ALVARADO como EMILIANA

JOAQUÍN MALAVÉ como SANTIAGO

JOSÉ MANUEL SUÁREZ como DANIEL

CARMEN JULIA ÁLVAREZ como NANCY

Secundarios

CARLOS ARRAIZ

WILLIAM GOITE

JORGE CANELÒN

EDMARY FUENTES

GRECIA AUGUSTA RODRÍGUEZ

