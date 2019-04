One Free Press Coalition pide justicia para Miroslava Breach y otros periodistas

Entornointeligente.com / Por Randall Lane* La libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo, con un terrible crecimiento en el acoso y violencia en contra de los periodistas cuya única ofensa es intentar reportar y compartir la verdad. Por eso Forbes anunció en marzo la presentación de One Free Press Coalition , un esfuerzo colectivo de medios a nivel mundial para utilizar nuestro alcance (más de mil millones de personas), para llamar la atención y ser una voz para los periodistas bajo ataque por decir la verdad. En sus primeros 15 días, la Coalición tuvo la satisfacción de atestiguar la liberación de una periodista que apareció en la lista inicial de los 10 Casos Más Urgentes de libertad de expresión. Eman Al Nafjan, una bloguera por los derechos de las mujeres en Arabia Saudita, salió de prisión el 28 de marzo, aunque permanecen os cargos en relación a sus notas sobre las elecciones, los derechos humanos de los activistas y la lucha para que las mujeres tengan derecho a conducir autos. Coalición de Prensa Libre: los 10 periodistas que están en mayor peligro Al momento de concluir esta segunda lista mensual de los 10 Casos Más Urgentes, recibimos otra buena noticia: Osman Mirghani un periodista independiente de Sudán y editor del periódico Al-Tayar, fue liberado luego de que las autoridades lo encarcelaron en febrero sin que dijeran un público cuáles son los cargos. Si bien estos pequeños triunfos dan pie a la celebración, queda mucho trabajo por hacer. Ese mismo día, Filipinas ordenó el arresto de la editora de Rappler, María Ressa y su equipo como parte de un juicio de difamación y, en un caso aparte, en represalia por cargos fiscales. La continua agresión en contra de quienes persiguen la verdad exige nuestra atención sin descanso. Para ello, los 11 miembros de la Coalición (AP, De Standard, EURACTIV, Financial Times, Forbes, HuffPost, Le Temps, Reuters, Süddeutsche Seitung, Times, Yahoo News) nos enorgullece dar la bienvenida a la causa a seis nuevas organizaciones: The Boston Globe y Fortune en EU, así como sus contrapartes europeas CNN Money Suiza, Corriere Della Será, Deutsche Welle y Republik. TAMBIÉN LEE: Forbes se suma a la Coalición de Prensa Libre para defender a periodistas amenazados Abrimos este nuevo mes con una nueva lista de 10 Casos Más urgentes (sin orden específico), con una mezcla de nuevos nombres y algunos que aparecieron el mes pasado, pero que siguen siendo una prioridad ante la amenaza de que se pretenda silenciar su libertad. 1. Miroslava Breach Velducea ( Mexico ) Asesinada por sus reportajes sobre corrupción y política . En marzo de 2017, la corresponsal de La Jornada fue asesinada en el estado de Chihuahua en relación por sus reportajes sobre los vínculos entre políticos y el crimen organizado. Antes de su muerte, había recibido amenazas de muerte al menos en tres ocasiones debido a sus labores periodísticas. A la fecha, no hay ningún sospechoso detenido y la próxima audiencia no se llevará a cabo sino hasta dentro de varios meses. María Ressa y su medio, Rapple (Filipinas) Arresto y amenazas jurídicas en contra de un medio crítico y de su editora. Oficiales del Buró Nacional de Investigaciones arrestaron a Ressa en las oficinas de Rappler el 13 de febrero en un caso de difamación en línea presentado en su contra por el Departamento de Justicia. A ella la liberaron al día siguiente, pero Rappler enfrenta una acusación por cargos fiscales. El 28 de marzo la autoridades filipinas emitieron órdenes de arresto en contra de editores y ejecutivos de Rappler , incluyendo a Ressa, por violar las leyes que prohíben que extranjeros sean dueños de medios. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y First Look Media son aliados en un fondo para la defensa legal de los periodistas, del cual Ressa y Rappler son los primeros beneficiarios. Tran Thi Nga ( Vietnam ) Periodista acusado de difundir propaganda. Tras un juicio de un día, Tras Thi Nga fue sentenciada a nueve años de prisión por cargos de “difundir propaganda en contra del Estado”. Ella produjo varios videos criticando a la autoridades en temas como derrames ambientales y corrupción gubernamental. Azimjon Askarov ( Kirguistán ) Cadena perpetua por documentar abusos a los derechos humanos. El premiado periodista kirguiso Azimjon Askarov ha pasado casi nueve años en prisión por cargos falsos en sus reportajes sobre violaciones a los derechos humanos. A pesar de la condena internacional, las autoridades kirguisas mantienen su sentencia. Rana Ayyub ( India ) Cuando tu trabajo de reportera provoca amenazas crecientes en línea. La periodista independiente india Rana Ayyub ha dedicado su carrera a cubrir temas tabú, incluyendo la violencia en contra de las castas más bajas y las minorías en su país. Debido a su trabajo, Ayyub enfrenta una ola de acosos en redes sociales, incluyendo el envío de videos pornográficos con su rostro editado y con su dirección y teléfono. Miguel Mora y Lucía Pineda ( Nicaragua ) Periodistas nicaragüenses detenidos durante varios ataques a los medios. En diciembre, la policía nicaragüense allanó las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias y arrestó a Miguel Mora, director, y Lucía Pineda Ubau, la directora de noticias. Ambos periodistas están detenidos por los cargos de “incitar al odio y la violencia”. A ambos se les ha negado el acceso a una defensa legal sólida. Anna Nimiriano ( Sudán del Sur ) Editora de diario que vive bajo constantes amenazas. Como editora del Juba Monitor , Nimiriano lucha para mantener a sus colegas fuera de prisión ante amenazas por sus labores periodísticas. En años pasados el gobierno le ha ordenado el cierre de su periódico. Ella persiste a pesar de la amenazas de arresto y la constante censura a ella y sus colegas. Amade Abubacar ( Mozambique ) Periodista mozambiqueño detenido sin juicio alguno. El periodista radiofónico Amade Abubacar fue detenido en enero mientras hacía fotos a familias que huían de ataques de milicias en la provincia norteña de Cabo Delgado. Estuvo incomunicado en una instalación militar y luego se le llevó a una cárcel alejada de su hogar. No hay señales de una pronta liberación y a la fecha no se ha realizado juicio alguno. Claudia Duque ( Colombia ) Defensora de los derechos humanos que enfrenta ataques en un país donde la impunidad llega a 98.81%. Esta experimentada periodista de investigación ha soportado secuestro, espionaje, tortura psicológica y el exilio. Los tribunales sentenciaron a tres altos funcionarios de los servicios colombianos de seguridad por torturarla a ella y a su hija. Sin embargo, en enero los funcionarios salieron de prisión. La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) le concedió a Duque el Premio por el Valor en Periodismo en 2010. Osman Mirghani ( Sudan ) Periodista independiente detenido, mientras su salud se deteriora. Las autoridades sudanesas arrestaron a Mirghani, editor en jefe del periódico sudanés Al-Tayar, en febrero. Las autoridades no informaron los cargos en su contra y su salud se agravó en prisión. El periodista fue liberado el 29 de marzo. Previo a su arresto, Mirghani había trabajado en historias sobre las actuales protestas en Sudán. *El autor es el editor de la revista Forbes . LINK ORIGINAL: Forbes

Entornointeligente.com