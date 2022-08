Onde vão um vão todos. Queda de Marta Temido significa o cair da equipa governativa

Entornointeligente.com /

Notícia corrigida às 21h48

Após a demissão da ministra da Saúde, os secretários de Estado, Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca, também terão de seguir os passos de Marta Temido na renúncia dos seus cargos, fazendo cair a equipa da pasta da Saúde deste terceiro Governo de António Costa.

Marta Temido apresentou na madrugada de hoje a demissão, com a justificação de que «deixou de ter condições» para exercer o cargo.

À tarde, o primeiro-ministro António Costa reagiu à demissão da ministra, ao admitir que não se sentiu «em condições de não aceitar, desta vez» o pedido da agora ex-governante.

O chefe de Governo também afirmou que ainda não pensou num nome para ocupar o lugar da ministra e que esta decisão vai demorar algum tempo, tendo em conta a sua agenda política. Amanhã, António Costa parte para Moçambique, onde ficará alguns dias na sua visita oficial.

Por sua vez, o Presidente da República continua à espera do pedido de exoneração da ministra e também a proposta do seu substituto, depois de ter afirmado numa nota no site da Presidência da República que aguarda pelas informações oficiais do Governo.

Marta Temido iniciou funções como ministra da Saúde em outubro de 2018, sucedendo a Adalberto Campos Fernandes, e foi ministra durante os três últimos três executivos, liderados por António Costa.

Dois anos depois, quando a pandemia já tinha chegado a Portugal, António Lacerda Sales entrou para a equipa de Marta Temido. Já Maria de Fátima Fonseca foi a última secretária a alinhar nesta equipa, este ano, embora já fizesse parte do elenco governativo desde 2019 como secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa.

