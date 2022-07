Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Luva de pedreiro Melhores restaurantes Paciente em cárcere privado Anitta X Melody Onda de calor na Europa: temperatura deve passar de 40ºC em Paris, e incêndios devastam sul da França Calor, que já matou mais de mil no continente, avança para o leste do país. No sul, incêndios florestais consumiram parte de florestas locais e seguem ativos, e policiais vasculham casas de vilarejos para que moradores deixem a área. Por RFI

19/07/2022 07h15 Atualizado 19/07/2022

1 de 3 Turistas se protegem do sol ao visitar torre Eiffel, em Paris, onde termômetros chegam a 40ºC por conta da onda de calor na Europa, em 18 de julho de 2022. — Foto: AP Turistas se protegem do sol ao visitar torre Eiffel, em Paris, onde termômetros chegam a 40ºC por conta da onda de calor na Europa, em 18 de julho de 2022. — Foto: AP

A forte onda de calor que atinge parte da Europa Ocidental e já deixou mais de mil mortos avança na França, onde as temperaturas altas se deslocam para o leste, e os incêndios florestais continuam a consumir a costa atlântica do país. Nesta terça-feira (19), a temperatura em Paris deve ultrapassar 40°C, uma marca rara na cidade, que é pouco preparada para o calor.

Enquanto isso, incêndios seguem ativos no país. Em Landiras, no sudoeste, a promotoria anunciou que um homem foi detido como parte da investigação sobre a origem do fogo. No final da tarde de segunda-feira (18), um novo foco foi deflagrado em Vensac, no Médoc, o que consumiu 70 hectares de vegetação.

FOTOS: Veja imagens da onda de calor que atinge a Europa VÍDEO: Em chamas, homem na Espanha tenta fugir de incêndio

A Météo France, serviço nacional de meteorologia, suspendeu hoje a «vigilância vermelha» de 15 departamentos da costa atlântica da França, no oeste do país. A agência também alertou que tempestades violentas ocorrerão ao longo do dia nas regiões dos Altos-Pirineus e de Béarn.

2 de 3 Focos ativos de incêndio são vistos do alto no sudoeste da França, em 18 de julho de 2022. — Foto: via AFP Focos ativos de incêndio são vistos do alto no sudoeste da França, em 18 de julho de 2022. — Foto: via AFP

Na região da Gironde, no sudoeste, o combate ao fogo continua complicado. Mais de dois mil bombeiros de toda a França, apoiados por recursos aéreos significativos, estão mobilizados contra os dois incêndios gigantes que queimaram 4.700 hectares de floresta em La Teste de Buch e 12.000 hectares em Landiras, de acordo com as últimas informações das autoridades de Gironde na segunda-feira à noite.

Dezesseis mil pessoas tiveram que de deixar a área ontem por causa do calor escaldante de mais de 40°C, elevando para 36 mil o número de pessoas que abandonaram suas casas ou alojamentos de férias.

Bombeiros cansados

Os bombeiros mostram exaustão. «De uma maneira geral, depois de quatro dias tão intensos, começamos a sentir cansaço, mas nós continuamos determinados. E, claro, graças à solidariedade que nos mostram as pessoas que moram na região», disse um capitão dos bombeiros à RFI.

3 de 3 Termômetro de farmácia em Paris, na França, marca 39ºC. Pouco preparada para o calor, capital francesa deve alcançar temperaturas acima dos 40ºC nesta terça-feira (19). — Foto: AP Termômetro de farmácia em Paris, na França, marca 39ºC. Pouco preparada para o calor, capital francesa deve alcançar temperaturas acima dos 40ºC nesta terça-feira (19). — Foto: AP

As últimas duas noites foram particularmente difíceis. As temperaturas permanecem altas, ultrapassando 40°C em Teste de Buche e ventos fortes continuam a atiçar as chamas, apesar das estratégias para conter o fogo.

Habitantes e turistas fogem do fogo

Vários vilarejos, como Villandraut, com pouco mais de mil habitantes, estão vazios, apesar da temporada estival de férias. Dois policiais e um representante da prefeitura vão de casa em casa, para pedir às pessoas que deixem a área.

«Estou empacotando tudo da melhor forma possível, não temos nem caixa de transporte para o gato», descreve uma jovem à RFI, apressando-se a colocar algumas bagagens no porta-malas do carro. Apesar da partida precipitada, ela entende a decisão das autoridades: «Infelizmente temos de partir, mas poderia ser outra pessoa, outra família».

Magali, outra residente, fez as malas às pressas. Ela descobriu no site da prefeitura que precisava sair o mais rápido possível. Ela admite estar um pouco assustada. «Digo para mim mesma: se for só a fumaça, tudo bem, mas e se o fogo vier?», questiona.

Mas nem todos estão dispostos a deixar suas casas. «Eu não vou embora. Eu tenho muitos animais, quem vai me ajudar?», repreende uma senhora idosa.

Esta terça-feira também será complicada: mesmo que o alerta vermelho de calor tenha sido levantado no departamento, o calor ainda estará presente e o vento não facilitará a tarefa dos bombeiros.

Leia também:

Onda de calor na Europa: países enfrentam incêndios florestais, temperaturas recordes e poluição Na Espanha, trem para ao lado de floresta em chamas, e passageiros ficam tensos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com