Once productos panameños son galardonados en el Great Taste Award 2022

Panamá se lleva once premios en la competencia internacional Great Taste Award, premiación establecida en Gran bretaña desde 1994 que busca ofrecer un impulso a productores artesanales que les permita competir contra marcas premium de grandes cadenas de supermercados.

Este año, los jueces tuvieron como responsabilidad juzgar 14,205 productos de una gran variedad de categorías.

Como es costumbre, Panamá ha destacado por su café, representado por La Huella, Café de Panamá en productos presentados por Darkwoods Coffee, tostadores aliados en Gran Bretaña y directamente por Café de Panamá S. De R.L., a través de su representante Pedro Moss.

Dark Woods Coffee logró cinco galardones: Panamá La Huella Red Honey, tres estrellas; La Huella geisha natural, tres estrellas; Gesha Terroir Honey, dos estrellas; La Huella Natural, una estrella y Black Honey Geisha Signature, una estrella.

El licor de Maracuyá de El Guapo de Boquete se alzó con dos estrellas, Cedida Para Darkwoods Coffee se trata de seis años consecutivos de logros, en los que de 24 propuestas, han logrado 22 premios: un tenedor dorado, siete de tres estrellas, 12 de dos estrellas y 3 de una estrella.

En tanto, Café de Panamá S. de RL logró dos estrellas por Panamá Terroir (geisha con tres etapas de fermentación), 2 estrellas por Panamá Black Honey y una estrella por La Huella Geisha. (natural de la vieja escuela).

El licor de Maracuyá de El Guapo de Boquete se alzó con dos estrellas, mientras que el licor de La Huella Geisha, una colaboración con La Huella, Café de Panamá, logró tres estrellas y es candidato al Tenedor de Oro, reconocimiento considerado el Oscar de las comidas, primera nominación para Panamá y para toda Latinoamérica. El anuncio de los ganadores se llevará a cabo el 5 de septiembre en la ciudad de Londres.

«Estudiamos una receta que destacara las cualidades del grano de La Huella de café geisha con la tradición de los licores de El Guapo», comenta Debora Amato de El Guapo de Boquete.

El proceso no fue complicado, pues ambos emprendedores han mantenido una relación de amistad por varios años. De hecho, fue Moss quien sugirió a Amato que sometiera sus productos en esta competencia. «Pedro me escribió hablándome del concurso ya que él ya había participado teniendo muy buenos resultados y me animé para ingresar», recuerda. Así lo hizo desde el 2020.

Los reconocimientos de este año hacen que La Huella, café de Panamá y el Guapo de Boquete se conviertan en Great Taste Producers, por haber ganado por tres años consecutivos en el Great Taste Award, un hito para Latinoamérica.

Para Pedro Moss, representante de La Huella, Café de Panamá este logro se basa en la «consistencia en procedimientos basada en acceso a buena materia prima, compromiso laboral y ética social».

«Es muy difícil para una micro o pequeña empresa en Panamá lograr éxito, lograr reconocimiento, eso lo he vivido internamente, aunque internacionalmente no. No es nada positivo para una persona que está comenzando. Por lo menos yo he tenido la oportunidad y he podido lograrlo, pero no ha sido gracias al sistema interno que tenemos donde reina la falta de empatía, de responsabilidad, y de respeto. Nos quedamos en el nepotismo, en el amiguismo y tenemos que cambiar eso porque así, no se le da la oportunidad al talento nacional», sostiene Moss.

Amato está consciente de que este reconocimiento representará un beneficio con respecto a publicidad para su producto, aunque en términos de trabajo, se requerirá el mismo esfuerzo y ganas de salir adelante que ha puesto desde el principio.

«Mi fábrica es pequeña, pero los productos son de alta calidad; ganan premios fuera del país donde llegan mil productos y mi trabajo se está destacando. Espero poder dar a conocer en toda Panamá y en el mundo la calidad y la tradición de mi marca», dice Amato con convencimiento.

Panama Palmyra, producto de Mocha Mondo Coffee Limited se llevó una estrella y completa la lista de productos panameños rpemiados en Londres.

Desde sus inicios, el Great Taste Award ha sometido a más de 150 mil productos a un riguroso proceso de selección. Cada uno de esos productos ha sido degustado a tavés de catas ciegas por un panel de jueces conformado por chefs, cocineros, compradores, vendedores, restaunranteros, críticos y escritores gastronómicos. Ellos buscan, más allá de la imagen de marca y empaque, un gran sabor, tomando en cuenta su textura, apariencia y la calidad de sus ingredientes.

Alrededor del 2% de los productos escrutados serán calificados con 3 estrellas: exquisito, extraordinariamente sabroso. Menos del 10% de los productos alcanzan la calificación de 2 estrellas: sobresaliente. Más que delicioso. Y aproximadamente el 25% de los participantes alcanzarán la calificación de una estrella: simplemente delicioso. Un producto que ofrece un sabor fantástico.

La Huella Café de Panamá está disponible en tiendas de renombre en Londres y Hong Kong y se sirve en restaurantes con una y dos estrellas Michelin.

El sello (sticker) de ganador del Great Taste Award es considerado una muy buena recomendación en el momento de decisión de compra. Los productos ganadores son seleccionados por un equipo de más de 500 expertos, entre top chefs, escritores y críticos gastronómicos, restauradores y vendedores al detal de comidas refinadas.

