ONCE: comprobar resultados del sorteo del cupón diario, el Super Once, Triplex y Mi Día de hoy, jueves 11 de agosto de 2022

L a ONCE, al igual que Loterías y Apuestas del Estado, es una de las gestoras de sorteos oficiales que podemos encontrar en Espaáa. A continuación, como viene siendo habitual, os indicamos cuáles han sido los boletos agraciados de la ONCE para que podáis comprobar los resultados del Cupón Diario de la ONCE, el sorteo del Super ONCE, el Triplex y el Mi Día de hoy, jueves 11 de agosto de 2022.

Además, es preciso recordar que el Cupón Diario de la ONCE no se produce a diario. En realidad, este sorteo se celebra de lunes a jueves. Eso sí, viene acompaáado de la serie premiada de La Paga, siempre y cuando participes. Este último es uno de los más apreciados por muchos jugadores, ya que asegura una ‘paga’, válgase la redundancia, de 3.000 euros al mes durante 25 aáos.

Resultado del sorteo del cupón diario de la ONCE de hoy, jueves 11 de agosto de 2022 Numero premiado: 03372 Serie premiada si juegas a La Paga: 011 Resultado del Super ONCE de hoy, jueves 11 de agosto de 2022 Resultado del Sorteo 1: 06-19-24-28-30-31-37-38-44-47-49-54-55-60-61-62-65-66-69-71 Resultado del Sorteo 2: 04-22-23-27-28-33-34-35-38-43-47-54-62-63-64-66-69-77-79-80 Resultado del Sorteo 3: 02-11-13-18-22-27-40-41-42-43-45-55-63-64-72-73-74-75-76-80 Respecto al sorteo del Super Once, es importante saber que celebra tres loterías diferentes, al igual que el Triplex , las cuales ofrecen hasta tres combinaciones ganadoras distintas. Estos sorteos se realizan a las 10:00 horas, a las 12:00 horas y a las 21:15 horas.

Puedes ganar cualquiera de sus premios a través de los tres resultados, siempre y cuando dispongas de alguno de los números que han salido a través de su sistema de loterías aleatorio. Los números premiados salen de una matriz compuesta por 80 números distintos.

Resultados del Triplex de hoy, jueves 11 de agosto de 2022 Primer sorteo: 705 Segundo sorteo: 590 Tercer sorteo: 129 Resultados del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 11 de agosto de 2022 Día: 25 Mes: SEP Aáo: 1989 Número de la suerte: 03

