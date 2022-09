Once alimentos de la cocina que son cosméticos ¡y no lo sabías!

Entornointeligente.com /

Seguro que no es la primera vez que se escucha que ciertos alimentos tienen grandes beneficios para el funcionamiento del organismo gracias a que son ricos en vitaminas, minerales y nutrientes determinados. Sin embargo, de lo que a veces no somos conscientes, es de la capacidad que estos mismos ingredientes tienen, también, para mejorar nuestro aspecto físico.

Igual que la cosmética que nos aplicamos sobre la piel o el cabello, hay ciertos alimentos que gracias a su combinación de vitaminas y activos puede funcionar como cosmética oral, tanto para mejorar el aspecto de arrugas como para evitar la flacidez gracias a su capacidad de aumentar la síntesis de colágeno.

Del mismo modo que se buscan ciertos activos cuando se compra una crema facial o corporal para que cumpla el objetivo deseado, cuando incluimos en la dieta ciertos alimentos, debemos ser conscientes también de qué vitaminas y nutrientes incluyen, para que favorezcan al máximo nuestro aspecto físico y, además, trabajen en sinergia con los tratamientos estéticos y cosméticos que nos aplicamos.

Beta-caroteno : zanahoria Si queremos lucir una piel lisa y uniforme, equilibrar la pigmentación y protección de la piel son dos factores de gran importancia. El Beta-caroteno ayuda a ello gracias a su capacidad para estimular una correcta producción de melanina y al aportar efectos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño. Para incluirlo en la dieta uno de los alimentos más ricos en este pigmento es la zanahoria que, además, es precursor de la vitamina A la cual contribuye a normalizar la función de los melanocitos.

Vitamina E y C : tomate y frutos rojos Uno de los principales signos del envejecimiento es la aparición de líneas de expresión que, con el tiempo, se tornan en arrugas. Incluir vitaminas como E y C pueden ayudar a decelerar este proceso gracias a su alto poder antioxidante que interviene para combatir el efecto de los radicales libres y proteger de la oxidación sustancias esenciales para el metabolismo celular. Por otro lado, la vitamina C propicia la síntesis del colágeno lo que favorece a que la piel pueda verse más tersa y uniforme.

Podemos obtener estas vitaminas a través de alimentos como el tomate, alimento que tiene además una alta concentración de licopeno, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger a las células del estrés oxidativo o frutas como los frutos rojos.

Vitamina B : huevos y frutos secos crudos La caída del cabello o su debilidad muchas veces está motivada por la falta de queratina. En estos casos, las vitaminas del grupo B favorecen la nutrición del cabello y uñas al estimular la creación de queratina y fortalecer el cuero cabelludo. Una forma de integrarlas en nuestra dieta es a través de pequeños tentempiés con frutos secos como nueces crudas o a través de alimentos proteicos como el huevo.

Ácido Alfa Lipoico: brócoli y espinacas Además del deporte, hay algunos activos e ingredientes que pueden ayudarnos a elevar el gasto calórico gracias a los efectos que producen en nuestro cuerpo. Es el caso del ácido alfa lipóico, un antioxidante que favorece la glucólisis, uno de los métodos con lo que las células producen energía al favorecer la conversión del azúcar y los hidratos de carbono en ella, ayudando a aumentar el gasto energético. Aunque lo producimos de forma natural, algunos alimentos saludables con los que poder beneficiarnos de sus efectos positivos son el brócoli y las espinacas.

L-Arginina: aguacate La L-Arginina es un aminoácido esencial que produce el propio organismo y que forma parte de la síntesis de la proteína, por lo que se trata de una sustancia clave para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Entre sus beneficios destaca que favorece el desarrollo de la masa muscular y también ayuda a reducir los niveles de grasa corporal. Por otra parte, fortalece el cabello y previene su caída ya que es agente vasodilatador y mejora el flujo sanguíneo que llega a los folículos capilares. Aunque se encuentra en determinados alimentos de forma natural, una de las fuentes más ricas en este aminoácido son frutas como aguacate y el kiwi.

L- Triptófano : avena y plátano ¿Qué mejora más nuestro aspecto físico que vivir en un estado de bienestar? Determinados activos actúan como precursores de la serotonina, hablamos así del L- Triptófano, un activador natural de esta hormona y de la melatonina, por lo que también contribuye a un descanso adecuado.

Los frutos secos en su versión natural, como los pistachos, los cereales integrales tales como la avena o frutas como el plátano pueden ser una cosmética natural y correcta a la hora de incluir este aminoácido esencial en el día a día.

Nutricosmética Aunque estos 11 alimentos pueden tener grandes beneficios en nuestra vida, las intolerancias alimentarias, la falta de tiempo u otros motivos de peso no siempre nos permiten incluirlos en la dieta. Una alternativa igual de saludable son los suplementos nutricosméticos, que ayudan a mejorar a nivel nutricional la dieta, elevando de forma rápida y segura el nivel de las vitaminas y nutrientes.

Además, algunos nutricosméticos también pueden ser una forma de mejorar el estado físico. Esto ocurre porque, normalmente, contienen ases ‘antiaging’ como colágeno y ácido hialurónico para suplir los efectos estéticos causados por la ansiedad o el estrés y devolver la densidad, firmeza y luminosidad a la piel.

