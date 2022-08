ONAPRE no seas tan mala

Entornointeligente.com /

Después que se han hecho grandes discusiones en el campo laboral con el ejecutivo y los trabajadores de la Administración Pública con pequeñas rendivicaciones para lograr un salario, medianamente y se puedan cubrir algunas necesidades básicas alimentarias y vestimentas en un corto plazo para la familia. Esto después de un duro bloqueo económico, vivido y aún viviendo en todo esté tiempo por los trabajadores públicos con salarios de hambre, si de hambre (al privado le pagan en dólares) hay que decirlo así para cada uno de ellos, esposa e hijos por las medidas impuestas por parte del gobierno estadounidense de Obama con un decreto declaro a Venezuela una amenaza extraordinaria inusual, decreto » imperial «con sus acolicos de otras latitudes de vendidos a los intereses de la casa blanca

Por otra parte se ve un constraté visible en Venezuela en todo el país en esta recuperación económica y se puede comprobar con facilidad lo dicho en diferentes oportunidades por el Presidente Nicolás Maduro Moro.

Se están edificando viviendas (edificios) en muchas zonas del este de la ciudad capital y en otros Estados del país edificios de gran magnitud de costos elevadicimos y en zonas no tan pudiente de igual manera, se ven vehículos lujosos costosos, restaurantes full de comensales, casi de la misma monta de las zonas pudientes.

Todo esto no es malo es bueno, pero debería ser a la par para todo los venezolanos en un gobierno Socialista Humanista de igualdad de derechos para todos.

Es por esto que la Oficina Nacional de Presupuesto no debe ser tan » mala » como se dice en el Algor Popular de la gente, quien hace un recorte unilateral presupuestario a los acuerdos Normativas Laborales y Actas Convenios como está sucediendo en los actuales momentos por parte de la Onapre violando el Art.19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al hacer estos recortes contractuales presupuestarios sin contar con los acuerdos contraídos entre ambas partes el Ejecutivo y los Trabajadores,trabajadoras en cuanto a derechos humanos se refiere.

El Art. 19.CBRV reza lo siguiente textualmente El Estado garantizará a todo persona, conforme al principio de progrecividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independencia de los derechos humanos. Respeto y garantías son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.

Toda estás revendicacion son derechos adquiridos y no se pueden renunciar a ellos son progresivo y no regresivos. Es posible que esto de la Onapre no lo sepa el Presidente lo señalaban algunos trabajadores que la Onapre sin importar nada quién discute y quién no como un gobierno «paralelo» y punto?

Unos uniformes que no se pagan, unos porcentajes de antigüedad y escalafón reducidos a los trabajadores por años de servicios casi un mínimo en el porcentaje y por años cumplidos a una compañera del sector salud Cruz Amelia Luna 39 años toda una vida laborando en su puesto de trabajo bs, 530. con unos céntimos por su servicio prestado a la Administración Pública en resulucion desde el 15/5/17.

Es ahora cuando está resolución da' vuelta y vuelta en sus manos para hacerla efectiva el cobro con 78 años de edad y temor de salir a la calle hacer un reclamo por los años de servicios que lo ve injusto el pago de sus prestaciones sociales y pueda ser detenida o golpeada como le sucedió a una Dirigente sindical Adelaida Zerpa la cual fue agredida y otro detenido Angel Castillo del sector salud por hacer estás justas protestas en la calle.

Jaime Ramírez

Presidente (E) de SITRASSS DC

