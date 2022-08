OMS reconhece vacinas de luso-canadiano em fase de testes

Entornointeligente.com /

Quatro vacinas para a diarreia do viajante que estão a ser testadas pelo químico luso-canadiano Mário Monteiro foram reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo a imprensa canadiana.

Em Julho, a OMS publicou um relatório sobre as vacinas que estavam em 2021 em desenvolvimento pré-clínico e clínico contra algumas bactérias resistentes a antibióticos . No relatório surgem listadas as vacinas que estão a ser testadas pela equipa de Mário Monteiro para a diarreia do viajante, de acordo com o portal de notícias Guelphtoday.com, da cidade canadiana de Guelph, onde fica a universidade em que o luso-canadiano lecciona.

As vacinas candidatas que estão a ser estudadas pelo químico e professor da Universidade de Guelph são contra as bactérias Campylobacter , Clostridioides difficile , Escherichia coli e Shigella .

Segundo o Guelphtoday.com, as vacinas que Mário Monteiro está desenvolver para prevenir em particular as infecções bacterianas causadas por Campylobacter e C. difficile são à base de açúcares que se encontram à superfície das bactérias e não de proteínas. Determinar quais são esses açúcares é o primeiro passo para criar a vacina.

