OMS recomienda dos anticuerpos monoclonales contra el ébola

Entornointeligente.com /

La OMS precisó que los fármacos Inmazeb y Ebanga emplean anticuerpos obtenidos en laboratorio, similares a los usados naturalmente contra el ébola.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este viernes la utilización de dos anticuerpos monoclonales como tratamiento contra el ébola, afirmando que ambos han demostrado beneficios en los ensayos clínicos.

LEA TAMBIÉN:

OMS confirma más de 35.000 casos de viruela símica en el mundo

El ente precisó que los fármacos Inmazeb y Ebanga emplean anticuerpos monoclonales obtenidos en laboratorio, similares a los naturales que se utilizan en la lucha contra la enfermedad, cuya mortalidad oscila entre el 60 y 80 por ciento.

«Los avances en los cuidados de apoyo y la terapéutica de la última década han revolucionado el tratamiento del ébola. La enfermedad solía percibirse como una muerte casi segura. Sin embargo, eso ya no es así», precisó el copresidente del grupo de desarrollo de directrices de la OMS, Robert Fowler.

WHO publishes its first guideline for #Ebola virus disease therapeutics: recommends the use of two monoclonal antibodies.

WHO calls on the global community to increase access to these lifesaving medicines.

�� https://t.co/tstO3pBYlf pic.twitter.com/ZrDg43TyL2

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 19, 2022 De acuerdo con el ente, ambos deben aplicarse una vez que se confirme el diagnóstico de la infección, y están aptos para emplearse en pacientes de todas las edades, incluyendo mujeres embarazadas y lactantes, niños y bebés recién nacidos de madres con la enfermedad.

Por su parte, la responsable de la unidad de gestión clínica del programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, doctora Janet Díaz, afirmó que los medicamentos ofrecen «beneficios en todo el curso de la enfermedad, pero el riesgo de morir si lo coges pronto y lo tratas es más bajo».

La responsable del equipo clínico de la OMS explicó que se debe trabajar en garantizar las vías de acceso para que los países obtengan los compuestos, «están actualmente disponibles en el Congo, pero es necesario trabajar más para mejorar la asequibilidad».

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com