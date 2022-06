OMS no descarta origen del COVID-19 en un laboratorio chino

Entornointeligente.com /

Más de dos años después de que se detectara por primera vez el coronavirus en China, y después de que se hayan contabilizado al menos 6,3 millones de muertes en todo el mundo a causa de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomienda, en sus términos más enérgicos hasta ahora, que se investigue más a fondo si la culpa es de un accidente de laboratorio.

Esta postura supone un brusco cambio en la evaluación inicial de la agencia sanitaria de la ONU sobre los orígenes de la pandemia, y se produce después de que muchos críticos acusaran a la OMS de haberse apresurado a descartar o restar importancia a la teoría de una fuga en el laboratorio que puso a las autoridades chinas a la defensiva.

La OMS concluyó el año pasado que era «extremadamente improbable» que el COVID-19 pudiera haber saltado a los humanos en la ciudad de Wuhan desde un laboratorio. Muchos científicos sospechan que el coronavirus saltó a las personas desde los murciélagos, posiblemente a través de otro animal.

Sin embargo, en un informe publicado el jueves, el grupo de expertos de la OMS afirmó que aún faltan «datos clave» para explicar cómo comenzó la pandemia.

Los científicos afirmaron que el grupo «seguirá abierto a todas las pruebas científicas que estén disponibles en el futuro para permitir la comprobación exhaustiva de todas las hipótesis razonables». Identificar el origen de una enfermedad en los animales suele llevar años. Los científicos tardaron más de una década en identificar las especies de murciélagos que eran el reservorio natural del SARS, un pariente del COVID-19.

El grupo de expertos de la OMS también señaló que, dado que los accidentes de laboratorio en el pasado han desencadenado algunos brotes, no se podía descartar esta teoría tan politizada. Jean-Claude Manuguerra, copresidente del grupo consultivo internacional de 27 miembros, reconoció que algunos científicos podrían ser «alérgicos» a la idea de investigar la teoría de la fuga en el laboratorio, pero dijo que debían tener la «mente abierta» suficiente para examinarla.

El informe podría reavivar las acusaciones de que la OMS aceptó demasiado las explicaciones del gobierno chino al principio del brote, que acabó matando a millones de personas, enfermando a otros millones, obligando a decenas de países a cerrar sus puertas y trastornando la economía mundial.

El grupo de expertos de la OMS dijo que el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, envió dos cartas a altos funcionarios del gobierno chino en febrero solicitando información, incluyendo detalles sobre los primeros casos humanos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan. No está claro si los chinos respondieron. Los expertos afirmaron que no se proporcionó a la OMS ningún estudio que evaluara la posibilidad de que el COVID-19 fuera resultado de una fuga en el laboratorio. Dijeron que su comprensión de cómo surgió el coronavirus estaba limitada por varios factores, entre ellos que no se han publicado todas las investigaciones presentadas por los científicos chinos.

Jamie Metzl, que forma parte de un grupo consultivo de la OMS no relacionado con ella, ha sugerido que el Grupo de los Siete países industrializados establezca su propia investigación sobre los orígenes del COVID, afirmando que la OMS carece de la autoridad política, la experiencia y la independencia necesarias para llevar a cabo una evaluación tan crítica. Metzl acogió con satisfacción el llamamiento de la OMS para que se investigue la posibilidad de la fuga en el laboratorio, pero dijo que era insuficiente. «Trágicamente, el gobierno chino sigue negándose a compartir datos brutos esenciales y no permite la necesaria auditoría completa de los laboratorios de Wuhan», dijo. «Obtener acceso a esta información es fundamental tanto para entender cómo empezó esta pandemia como para prevenir futuras pandemias».

Los científicos expertos de la OMS dijeron que se necesitaban numerosas vías de investigación, incluyendo estudios que evaluaran el papel de los animales salvajes, y estudios ambientales en los lugares donde el virus podría haberse propagado por primera vez, como el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan.

En marzo de 2021, la OMS publicó un informe sobre los orígenes de COVID-19 tras una visita muy coreografiada de científicos internacionales a China. El informe concluía que lo más probable es que la enfermedad saltara a los humanos desde los murciélagos y que no había pruebas que sugirieran una conexión con un laboratorio. Sin embargo, tras las numerosas críticas recibidas, incluso por parte de algunos científicos del equipo de la OMS, el director de la agencia reconoció que era «prematuro» descartar la existencia de una filtración en un laboratorio y dijo que había pedido a China que fuera más transparente a la hora de compartir información.

En su nuevo informe, la OMS dijo que los expertos tuvieron acceso a datos que incluían muestras de sangre no publicadas de más de 40.000 personas en Wuhan en 2019. Las muestras fueron analizadas para detectar anticuerpos de COVID-19. No se encontró ninguno, lo que sugiere que el virus no se estaba propagando ampliamente antes de ser identificado por primera vez a finales de diciembre de ese año. Los expertos de la OMS pidieron que se realicen numerosos estudios, incluyendo pruebas en animales salvajes para encontrar qué especies podrían albergar el COVID-19. También afirmaron que debería investigarse la teoría de la «cadena de frío».

China ha calificado de «infundada» la sugerencia de que el COVID-19 comenzó en un laboratorio y ha replicado que el virus se originó en instalaciones estadounidenses, que también se sabe que investigan coronavirus en animales.

El gobierno chino ha dicho que apoya la búsqueda de los orígenes de la pandemia, pero que otros países deberían ser el centro de atención. En una nota a pie de página del informe, el grupo de la OMS señaló que tres de sus propios expertos -científicos de China, Brasil y Rusia- no estaban de acuerdo con el llamamiento a investigar la posibilidad de que COVID-19 fuera provocado por un accidente de laboratorio.

