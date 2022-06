OMS convoca comité de emergencia ante brote de viruela símica

Entornointeligente.com /

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocó este martes a un comité de urgencia para evaluar el brote de la viruela del mono que se ha presentado en varios países, y determinar si constituye o no una emergencia sanitaria de interés internacional.

De acuerdo con el ente, en este año se han registrado más de 1.600 contagios confirmados y cerca de 1.500 casos sospechosos en 39 países, de los cuales siete son donde generalmente se presenta la enfermedad y 32 nuevos.

«En lo que va del año, se han reportado 72 muertes en países previamente afectados, no se han reportado muertes en los países recientemente afectados, aunque aún se verifican los informes noticiosos de Brasil sobre una muerte relacionada con la viruela del mono allí», precisó.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022 El funcionario aseguró que el organismo colabora con los países para frenar la propagación de la enfermedad con herramientas de salud pública, entre ellas la vigilancia, el rastreo de contactos y el aislamiento de pacientes infectados.

Además, puntualizó que la organización sanitaria coopera junto con los Estados miembros para desarrollar un mecanismo que contribuya al acceso justo a vacunas y tratamientos.

«Hemos publicado una guía provisional sobre el uso de vacunas contra la viruela del simio, no se recomienda la vacunación masiva contra la viruela del simio, si bien se espera que las vacunas contra la viruela brinden cierta protección, existen datos clínicos limitados y un suministro limitado», detalló la OMS.

