OMS confirma más de 35.000 casos de viruela símica en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que hasta el momento en el mundo se han diagnosticado más de 35.000 pacientes positivos a la viruela del mono, así como 12 fallecimientos de la enfermedad.

Durante una reunión informativa sobre el comportamiento de la enfermedad, el director general del ente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que en la última semana se reportaron cerca de 7.500 casos, lo que significa un incremento del 20 por ciento con relación a la anterior.

Adhanom Ghebreyesus instó a los países a tomar las medidas de aseguramiento pertinentes para enfrentar el padecimiento y detener su transmisión. Al mismo tiempo, puntualizó sobre la importancia de emplear herramientas de probada eficacia, «como la mejora de la vigilancia de la enfermedad, el rastreo cuidadoso de los contactos, la comunicación de riesgos adaptada y la participación de la comunidad, así como medidas de reducción de riesgos».

. @WHO media briefing on #monkeypox , #COVID19 and other global health issues https://t.co/JwWQUv3Rgu

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 17, 2022 «Las vacunas también pueden desempeñar un papel importante en el control del brote, y en muchos países hay una gran demanda de vacunas por parte de los afectados», subrayó el director general del organismo internacional.

Sin embargo, puntualizó que por el momento «los suministros de vacunas, y los datos sobre su eficacia, son limitados»; y aseguró que la OMS ha estado en contacto con fabricantes, organizaciones y países que están dispuestos a compartir las dosis.

«Nos sigue preocupando que se repita la desigualdad en el acceso a las vacunas que vimos durante la pandemia de la Covid-19 y que los más pobres sigan quedando atrás», manifestó Adhanom Ghebreyesus.

El pasado 23 de julio la OMS declaró emergencia sanitaria internacional, tras conocerse la existencia de 16.000 casos positivos a viruela del mono en 75 países donde no es endémica.

