OMS alerta que situación del Covid-19 en Europa similar al 2021

La OMS señaló que en Europa se han registrado 3 millones de nuevos casos de Covid-19 en las últimas 6 semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que Europa atraviesa por una «situación similar a la del año pasado» con respecto a la situación de la Covid-19 mientras instó a las autoridades a preparar condiciones frente al próximo otoño e invierno.

Bolivia reporta alza de casos de Covid-19 debido a nuevas cepas

El director de la oficina regional de la OMS en Europa, Hans Henri Kluge, señaló que «ahora está muy claro que estamos en una situación similar a la del verano pasado, solo que esta vez la ola de Covid-19 en curso está siendo impulsada por sublinajes de la variante Ómicron, en particular BA.2 y BA.5».

En este sentido, advirtió que la cifra de casos y de hospitalizaciones aumentará durante el otoño y el invierno «a medida que las escuelas vuelvan a abrir, las personas regresen de las vacaciones y la mezcla social se mueva en el interior con la llegada del clima más frío».

#COVID19 cases are rapidly increasing just as virus surveillance is decreasing.

To avoid preventable deaths & disruptions to health systems this fall/winter, countries need to urgently address gaps in pandemic monitoring & response. More from @hans_kluge https://t.co/0d4AKitjfl

— WHO/Europe (@WHO_Europe) July 19, 2022 Al mismo tiempo, enfatizó que «la región europea ha visto triplicarse los casos nuevos de Covid-19 en las últimas 6 semanas, con cerca de 3 millones de casos nuevos informados la semana pasada, lo que representa casi la mitad de todos los casos nuevos a nivel mundial».

De igual forma, el funcionario de la OMS alertó que en Europa «todavía mueren cerca de 3000 personas por Covid-19 cada semana», entretanto, las tasas de infección en los grupos de mayor edad también han ido en ascenso.

A partir de ello, Kluge recomendó «aumentar la aceptación de vacunas en la población general; administrar una segunda dosis de refuerzo a personas inmunocomprometidas de 5 años o más y sus contactos cercanos y considerar ofrecer un segundo refuerzo a grupos de riesgo específicos, al menos 3 meses después de su última dosis».

If health authorities act now, they can help reduce the anticipated #COVID19 disruptions to society, including health worker absences & overburdened health systems, struggling businesses & travel chaos.

— Hans Kluge (@hans_kluge) July 19, 2022 Asimismo, añadió que se debe «promover el uso de máscaras en interiores y en el transporte público; ventilar espacios públicos y concurridos, así como aplicar protocolos terapéuticos rigurosos para aquellos en riesgo de enfermedad grave».

A su vez, Kluge destacó que además se necesita «fortalecer las capacidades de los laboratorios para garantizar la detección y el seguimiento de variantes del SARS-CoV-2 de diagnóstico rápido confiable».

En consonancia, llamó a integrar los sistemas de vigilancia basados ​​en la población para la influenza, el SARS-CoV-2 y otros virus; priorizar el rastreo de contactos; promover elecciones individuales informadas en torno a las medidas de protección y fortalecer las prácticas de control de infecciones en todos los entornos.

