Omar Vizquel, sin obstáculos para llegar Cooperstown: tribunales de EEUU desestiman causa en su contra

Omar Vizquel ha salido triunfador de los problemas legales que lo aquejaban en territorio estadounidense. En ese sentido se reportó que la causa en su contra que se seguía en un juzgado de Alabama ha sido desestimada. El caraqueño podrá por fin retomar con esperanza la posibilidad de sumarse en alguna oportunidad como miembro del Salón de la Fama de Cooperstown .

Según reseñó El Emergente , los abogados de Vizquel y de Ashtain O’Neal, el batboy que demandara al venezolano el pasado mes de agosto de 2021, llegaron a un acuerdo mutuo que les permitió a ambas partes evitar el juicio. Con este caso, termina el segundo incidente que afectó al ídolo venezolano de las Mayores. Algunos especialistas aseguraron que este caso habría incidido en las últimas papeletas de votos rumbo a Cooperstown.

EL ACUERDO ENTRE OMAR VIZQUEL Y EL DEMANDANTE Omar Vizquel queda libre de condenas en los tribunales de EEUU. Desestiman la segunda acusación en su contra y ahora toca que se pronuncien los votantes del Salón de la Fama que decidieron abstenerse hasta que no se conociera si era culpable. La nota: https://t.co/iBGEGpYAkm pic.twitter.com/ElxvKjN6fE

— Ignacio Serrano (@IgnacioSerrano) July 25, 2022

Fuentes indicaron que el acuerdo entre Omar Vizquel y el demandante ocurrió en junio y fue reportado por Peter Hayes el día 27 de ese mes en el sitio Bloomberg Law, portal por suscripción de la agencia Bloomberg dedicado a los asuntos legales. Sin embargo no fue sino hasta este lunes 25 de julio, cuando la noticia fue confirmada en medios de comunicación en español tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el acuerdo contó con un carácter confidencial entre ambas partes . A este triunfo legal del ex campo corto hay que sumarle el de diciembre pasado. En esa ocasión el 11 veces ganador del Guante de Oro anunció el fin de su demanda de divorcio.

En lo que respecta a ese caso, la jueza que llevaba el mismo, fue la encargada de desestimar las denuncias de violencia doméstica que había emprendido la ex esposa del ex grandeliga, Blanca García. Ante estos triunfos legales solo le queda a Vizquel aguardar con la tranquilidad del caso por su ingreso o no al Salón de la Fama, puesto por el que aún hay opiniones encontradas y será el futuro quien se encargue de decidir.

Con información de PUNTO DE CORTE Y EL EMERGENTE

