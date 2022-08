Omar López es el mánager vinotinto para el Clásico Mundial

Entornointeligente.com /

La Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) anunció, en rueda de prensa, este miércoles 16 de agosto, al estratega Omar López como el mánager de la selección venezolana para el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Fevebeisbol, Aracelis León, mediante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV), en Caracas.

El estratega se unirá a las filas del equipo nacional, para guiarlo desde la cueva en la próxima cita de países mundialistas, convirtiéndose en el tercer mánager de Venezuela en la historia de esta competición, uniéndose a Luis Sojo y Omar Vizquel.

«Todavía estoy asimilando esta noticia», destacó López. «Estamos hablando no de un equipo de la LVBP ni un representante de un estado», dijo complacido de dirigir a la selección nacional. «Estamos hablando de toda Venezuela, ese país que nos parió y nos trajo a este mundo».

Destacó que asume «con gentileza y humildad el compromiso de corazón y prepararnos lo mejor posible para el Clásico».

Omar López regresa a la selección luego de su rol de coach en el 2017.

Es un hombre de béisbol, con participación en la formación de diversas figuras de MLB y además ha logrado el éxito en el país.

Experiencia

El mánager criollo tiene amplio recorrido en las Grandes Ligas y el béisbol invernal en varias etapas.

Se mantiene como coach de primera base de los Astros de Houtston, equipo con el cual desarrolla su carrera de mánager en las granjas. Dirigió los Corpus Christi Hooks de la Class AA Texas League en 2018 y 2019.

Llevando las riendas de los Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de las Águilas Cibaeñas en el 2020 en LIDOM. Fue campeón de la pelota criolla en las temporadas 2014-2015 y 2017-2018.

Cuenta con los premios de Mánager del Año en dos ocasiones con Caribes de Anzoátegui en la LVBP (2015) y otra con Doble-A Corpus Christi en la Liga de Texas (2018).

En su carrera en las Menores, Omar López estuvo al mando de figuras de la talla de José Altuve, Carlos Correa y Lance McCullers Jr.

