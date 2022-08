Omar López dirigirá a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Entornointeligente.com /

El coach de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, Omar López, será el encargo de dirigir al equipo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

La información de la designación de López fue dada a conocer por World Baseball Classic a través de un mensaje en redes sociales.

López, quien ha trabajado por 24 años con los Astros de Houston, cuenta con experiencia como dirigente en los circuitos minoritarios del conjunto texano.

#WorldBaseballClassic • Oficialmente nombrado Omar López como manager del #TeamBeisbolVE • Officialy announced Omar Lopez as the manager of the #Team • #PorSelección #LaQueNosVuelveLocos pic.twitter.com/LVzKymVn0u

— FEVEBEISBOL (@FEVEBEISBOL) August 17, 2022

OMAR LÓPEZ TAMBIÉN DIRIGIÓ A CARIBES DE ANZOÁTEGUI Omar López nació hace 45 años en Valencia, estado Carabobo, y también ha mostrado sus condiciones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp); ganando dos títulos de campeón con los Caribes de Anzoátegui, equipo al que comandará nuevamente en el campeonato de 2022-2023.

López ha estado presente en el desarrollo de las principales figuras de los Astros en la actualidad; como lo son sus compatriotas José Altuve y el lanzador Luis García.

Su éxito en la liga de Venezuela también es un factor que le permite manejar los jugadores que cuentan con la capacidad para sumar al éxito del conjunto que asistirá al torneo de naciones el año próximo, reseñó la agencia de noticias EFE .

Venezuela es parte del Grupo D para el Clásico Mundial, junto a los equipos de Puerto Rico, República Dominicana e Israel.

JOSÉ ALTUVE SE INSCRIBE PARA JUGAR CON VENEZUELA El equipo de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, podrá contar con uno de sus grandes estelares, como lo es el intermedista José Altuve; quien anunció este miércoles que participará en el torneo a jugarse en marzo de 2023.

«Voy a estar ahí para lo que sea que necesiten de mí, sea estar en la banca o en segunda base», dijo el segunda base estrella de los Astros de Houston, según MLB.com.

Foto: cortesía Altuve, quien estuvo con el equipo de su país en la pasada edición del evento, en el año 2017, destacó lo satisfactorio que fue uniformarse con la escuadra venezolana. Además, acotó que siente confianza en que bajo las riendas de Omar López las cosas serán mejores en esta nueva oportunidad de asistir al Clásico Mundial.

«Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fue mi primer manager en el béisbol profesional y estoy bien feliz por él», precisó sobre el nuevo dirigente del conjunto venezolano.

