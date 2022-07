Omar K11: Sin miedo a las alturas

Entornointeligente.com /

El reconocido artista está viviendo uno de los momentos en su carrera, pues cuenta con tres nominaciones en los Premios Pepsi Music y, además, los nuevos temas de CNCO y J Quiles son de su autoría

Cuando comenzó su carrera en la industria musical, veía lejos estar en donde se encuentra en este 2022. Koonze Family fue el proyecto al que uno de los hijos de Omar Sabino y Yelitza Rivas le dedicó gran parte de su juventud, ese que se volvió un fenómeno virtual y digital del momento. Hoy, el resto es historia para Omar K11.

Temas de su puño y letra han sido coreados por millones de personas alrededor del mundo y, en la actualidad, el intérprete de «Es un placer» está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, no solo en el ámbito internacional, sino también nacional al contar con tres nominaciones a los Premios Pepsi Music como: Artista, Canción y Video Pop con su exitoso tema «Paracaídas», sencillo que le sigue dando muchas satisfacciones.

«Paracaídas» marcó el regreso de Omar K11 al género que interpretaba en sus inicios, por lo que este reconocimiento gana mayor importancia para él. «Estas nominaciones me hacen sentirme aún más cerca de mi gente, porque sé que mi trabajo está llegando a los corazones de los venezolanos, aunque yo tenga un año sin ir. La Academia lleva muchos años nominándome, sumando puntos a esta carrera que es de resistencia. Agradezco demasiado que se tomen el tiempo de escucharme, y si ellos sienten lo que escuchan de mí, es porque estamos llegando a la fibra por la cual hacemos música», comenta.

Estos reconocimientos no son los únicos que Omar celebra, ya que los más recientes temas de CNCO («No apagues la luz») y J Quiles (Aeiou) fueron escritos por él. «Siento que seguimos recogiendo lo que hemos sembrado. Siempre digo ‘hemos’ porque no estoy solo, tengo un equipo maravilloso con el cual comparto créditos y son una maravilla. Esto me motiva a seguir colocando temas, a seguir escalando, pasito a pasito. No le tenemos miedo al éxito y no nos conformamos, queremos más. Simplemente disfrutando al máximo cada paso del proceso» agrega.

Además, sigue contando con el apoyo de figuras tan importantes como Greivis Vázquez y Swag Records ( www.swagrecords.com ). «Yo sentía que en algún momento tenía que seguir trabajando con creyentes de lo hecho en casa, no importa que estemos lejos de la frontera –cuenta Omar. Siempre recuerdo con cariño a D2 Music, mi antigua casa disquera, fueron los primeros en creer en mi proyecto de solista. Ahora que tenemos Swag Records es inevitable seguir alcanzando los peldaños que nos propusimos, le agradezco a ellos por confiar en ‘Paracaídas’, ‘Mil razones’ y par de proyectos más que tenemos bajo la manga, la seguiremos clavando de tres».

Para cerrar, el reconocido artista comenta que tiene en puerta un ambicioso proyecto creado para los nuevos talentos: «Llevo un tiempo observando prospectos, tratando de hacerles llegar recursos para cumplir sus sueños a través de mi compañía Wayoyo, que la creé en conjunto con mi socio y manager, Tony Lutz. Por ahí se viene ‘Me haces falta’, un tema que hice en Venezuela la última vez que estuve y será mi próximo sencillo. Formará parte de mi segundo disco como solista, llamado ‘Vacilaland’, de la mano de la gran Universal Latin Music. Esperen lo nuevo que no los voy a defraudar», finaliza.

