Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana

Omar Fernández: Debo evaluar a Albert Pujols como cuñado

Septiembre 28, 2022

El diputado Omar Fernández reveló que ya conocía de la relación de su hermana Nicole Fernández con el grandeliga Albert Pujols. No obstante, asegura que es algo muy reciente por lo que todavía no ha tenido el placer de conocer a su cuñado personalmente.

