OMA logró su primer #1 en la radio de Venezuela por triple partida

Desde que el cantautor venezolano decidió lanzar su carrera como solista grandes cosas lo han acompañado. OMA consiguió recientemente un triple primer lugar en el Récord Report en las carteleras «General», «Pop» y «Multimedia» con su tema «Muérdeme la Boca».

La canción apenas es su segundo lanzamiento formal y ya saborea los primeros lugares en Venezuela, mientras que, en las plataformas digitales, las reproducciones y descargas siguen subiendo velozmente.

Radicado en Miami y desde donde trabaja actualmente todo lo relacionado a su disco, OMA confiesa que no esperaba un apoyo tan grande por parte del público y medios de comunicación. «Todo ha sido tan rápido que no me lo creo. Gracias a todos los que han apoyado mi sueño, mi proyecto de vida. Les juro que no los defraudaré».

El video «Muérdeme la Boca» fue filmado en San Juan, Puerto Rico y bajo el concepto de la inclusión de género, OMA junto a su equipo de trabajo quisieron mostrar que todos por igual pueden ‘morderse la boca’.

El artista Omar Arrierta, ahora como «OMA», actualmente se encuentra en preparación del lanzamiento de lo que será su primer disco.

El trabajo de su equipo en Venezuela conformado por Hirvin Flores, Carlos Rojas, Adriana Rodríguez y en República Dominicana Mariú Ruiz, han sido clave fundamental para su carrera musical.

En los próximos días a través de su canal de YouTube, OMA estrenará un Live Session que será un regalo para sus fans. «Pronto viene música nueva, muy pendiente». @OMA.MUSICA

