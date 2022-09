Olvido Hormigos, a qué se dedica hoy lejos de las pantallas de televisión tras su vídeo sexual

Entornointeligente.com /

P ues de repente Olvido Hormigos de nuevo en televisión . La expolítica ha hecho acto de aparición en el ‘Viernes Deluxe’ de forma repentina tras un cambio de protagonista puesto que estaba anunciada la presencia de Miriam Sánchez pero finalmemte se canceló y fue cuando se recurrió a Hormigos que aceptó.

La expolítica llevaba cinco aáos alejadas de la televisión y poco o nada se sabía de sus nuevos quehaceres . Olvido saltó a la palestra en su día por la difusión de un vídeo de contenido sexual en las redes sociales que la hizo ‘famosa’ y que alteró su anonimato. Desde entonces fue una personaje más de la televisión. D hecho participó activamente en la misma. Participó en programas … hasta que un día, cansada, decidió salirse de ese tumulto y volver a una vida mucho más tranquila. Lo consiguió.

Pero Telecinco la llamó ‘in extremis’ para que aceptara ser entrevistada y volvió. De forma excepcional si bien para contar qué es de ella en estos momentos. Y el mensaje fue claro.

Olvido Hormigos y su nuevo empleo:. en el local de comida de su hijo Ahora Olvido Hormigos se dedica entre otras cosas a e char una mano en el local de comidas de uno de sus hijos, un trabajo del que se siente muy orgullosa , y es que para Olvido lo más importante es su familia: «Pese a que sufrimos mucho en el pasado, con mucho esfuerzo mi marido, mis hijos y yo conseguimos salir adelante y permanecer unidos, para mí la familia es lo más importante».

El miedo de Olvido Hormigos con su hija de ocho aáos Cuando ha hablado de sus hijos y sobre todo de su hija pequeáa, de solo ocho aáos, cuando Olvido Hormigos se ha emocionado haciendo su confesión más dura. «Mi hija me quiere muchísimo, es muy dulce. Los niáos vivieron lo que pasó pero la niáa no lo ha vivido y me da pánico que algún día pueda rechazarme. Si se entera de cosas cuando sea adolescente o piense ‘qué le ha hecho a mi padre’. Me da mucho miedo». Estas palabras han emocionado a Alonso Caparrós que le ha dado un consejo desde su experiencia, y es no adelantarse a lo que pueda pasar.

