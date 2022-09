OLP rechaza plan de Israel de ampliar asentamientos en Jerusalén

Entornointeligente.com /

Tel Aviv intenta expulsar a más de 2.000 palestinos y construir más de 3.000 viviendas ilegales al este de la urbe.

La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro israelí, de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), rechazó este domingo los planes de Tel Aviv de expandir la presencia de colonos en el este de Jerusalén y expulsar de allí a los palestinos, y los calificó como crimen de guerra.

LEA TAMBIÉN:

Fuerzas de Israel asesinan a joven palestino en Cisjordania

En un comunicado, la plataforma precisó que los ocupantes intentan construir 3.412 nuevas viviendas ilegales en una extensión de más de 200.000 metros cuadrados, muy cerca del barrio palestino de Beit Safafa.

El portavoz de esa comisión, Muayyad Shaaban, manifestó que la ejecución de esos planes desplazará de manera forzosa a más de 2.000 palestinos que radican en las comunidades de Jabal al-Baba, Wadi al-Jamal, Bir al-Maskoub, Wadi Snisil y Abu George.

Channel 13: Israel is expected to approve the construction of Givat Shaked, which was postponed because of the Biden visit.

With 700 units, this is the first settlement built directly by government in an existing Palestinian neighborhood since 1967. https://t.co/ooEYIk9HZx

— Daniel Seidemann (@DanielSeidemann) August 29, 2022 Explicó que, según esos planes, estos asentamientos palestinos serán expulsados fuera de los límites de la ciudad para consolidar un «Gran Jerusalén» con predominio de colonos y modificar sustancialmente la situación demográfica en favor de los ocupantes.

De acuerdo con la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, se prevé que el Comité de Planificación y Construcción del Ayuntamiento de Jerusalén se reúna este lunes para aprobar los proyectos de construcción de las colonias judías Givat Shaked y E1 en la mitad este de Al-Quds.

A juicio de Shaaban, se trata de una grave violación de lo pactado en los acuerdos de paz. Valoró que separar Jerusalén este del resto de Cisjordania ocupada «asestará un golpe fatal a la solución de los dos Estados».

2/

The second settlement is Givat Shaked, the first Israeli settlement inside a Palestinian neighborhood (Sharaft) built directly by the Gov’t of Israel (not proxies).

In 1995, Rabin ז»ל promised Clinton not to build on the hill.

See our recent report: https://t.co/YRZ027Tm1K pic.twitter.com/zA29GuXXfa

— Daniel Seidemann (@DanielSeidemann) July 24, 2022 La ONG israelí IrAmin, que supervisa la construcción de asentamientos en la parte oriental de la ciudad, instó a que la comunidad internacional actúe inmediatamente para detener este plan «debido a sus graves ramificaciones en los derechos de los palestinos y la viabilidad de un futuro Estado palestino contiguo con una capital en Jerusalén Este».

Entre 600.000 y 750.000 israelíes residen en más de 250 asentamientos ilegales que se han construido desde la ocupación de Cisjordania y el este de Al-Quds por Israel en 1967.

Medios internacionales señalan que los asentamientos israelíes son considerados ilegales conforme al derecho internacional, que prohíbe la construcción en el territorio ocupado.

Además de construir los asentamientos, desde 2009 hasta la fecha Israel ha demolido cerca de 9.000 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, con lo cual ha desplazado a 13.000 civiles y provocado pérdidas a otros 152.000.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com