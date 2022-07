Olivia Palermo y el vestido paisley que tiene una versión de tirantes en Bershka

Entornointeligente.com /

Olivia Palermo ha creado un look de playa al que no le falta detalle. La socialité neoyorquina no teme mezclar colores y estampados y siempre sale airosa incluso de los estilismos más lanzados . Esta vez vuelve a conseguirlo, con un vestido estampado y esas sandalias tan divertidas.

En Trendencias Estas son las blusas blancas de Pedro del Hierro que se parecen a la de Olivia Palermo y que podrían solucionar tus los looks de verano En su última foto de Instagram, Olivia Palermo ha recuperado las sandalias planas con borlas de colores , que llenaron nuestros pies de buen rollo hace algunas temporadas. Ella las ha escogido en formato pala súper cómodo , una de las tendencias en sandalias más buscadas de 2022 .

Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó

Olivia Palermo ha combinado estas sandalias planas con un vestido perfecto, en color rojo y estampado paisley muy desenfadado y boho-chic . Se trata de un diseño de Cara Cara de 590 euros , cortito y con manga abullonada que estamos deseando copiar.

Dicho y hecho, porque en Bershka hay un modelo muy similar pero en versión tirantes más apto para la ola de calor que vivimos este verano. Se trata de un vestido ceñido en la cintura pero con vuelo en la falda , que crea una figura preciosa de reloj de arena y que encima cuesta menos de 30 euros.

Vestido mini de tul y volantes de Bershka, 25,99 euros .

Vestido mini de tul y volantes

Fotos | @oliviapalermo , Bershka .

