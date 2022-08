Olivia Palermo y Amelia Bono dictaminan que el negro es el mejor acompañante para los looks de invitada

Entornointeligente.com /

Olivia Palermo y Amelia Bono triunfan en el día a día con sus estilismos repletos de elegancia, toques clásicos y detalles rompedores. Aunque cada una de ellas tiene gustos diferentes, lo cierto es que en las últimas 24h nos han dejado con dos looks de invitada (muy distintos entre sí) donde el color negro es el mejor de los acompañantes. Ya sea apostando por detalles cut out o decantándose por las adoradas plumas de marabú, estas propuestas podrían inspirar a más de una en su próximo evento de etiqueta.

En Trendencias Olivia Palermo luce la blusa blanca más bonita de la temporada y encontramos una versión parecida en la rebajas de verano de Cortefiel Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Amelia Bono o cómo lucir un look de invitada apostando por la tendencia del cut out A estas alturas del partido, sabemos que la tendencia del cut out es una de las favoritas para este 2022 -por no decir la que más-. De manera simétrica y con el cut out situado en la zona de la cintura, Amelia Bono nos presenta este vestido que sigue el apuesto binomio de blanco y negro.

Clásico pero moderno a la vez y con toques muy elegantes, su vestido lo firma Colour Nude y está a la venta por 195 euros .

El savoir faire siempre acompaña a Olivia Palermo Por más que pasen los años, el amor que sentimos hacia (el estilo de) Olivia Palermo no disminuye lo más mínimo. A lo largo de su carrera, la neoyorquina ha demostrado que los looks de invitada están para atreverse a salirse de la zona de confort, y después de inspirarnos con su total look naranja de Zara o con propuestas diversas en forma de vestido , ahora apuesta por esta especie de caftán de color negro.

Emulando a las divas de los años 50, su diseño negro de Ashi Studio se corona con plumas de marabú y se adereza de un bolso en rosa fucsia (los bolsos a todo color en los looks de invitada son todo un acierto).

Fotos | Instagram @oliviapalermo , @ameliabono

