¿Olivia Newton-John y John Travolta fueron pareja en la vida real?

Entornointeligente.com /

El marido de Olivia, John Easterling, anunció la noticia en un comunicado de Facebook, escribiendo: «Olivia Newton-John (73 años) ha fallecido en paz en su rancho del sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos».

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama», continuaba el texto de 70 años.

La actriz y cantante, que lanzó la increíble cifra de 26 álbumes de estudio, fue diagnosticada originalmente con cáncer de mama en 1992, pero la enfermedad regresó en 2013 y se extendió a su columna vertebral en 2017.

Ahora los fans recuerdan su increíble papel de Sandy en Grease y se preguntan si Olivia Newton-John y John Travolta salieron alguna vez en la vida real.

Es innegable la chispa que desprenden en la pantalla como Sandy y Danny en la icónica comedia musical de 1978 Grease, pero en realidad no salieron juntos en la vida real.

Una foto de la pareja besándose en una fiesta de Grease en 1978 hizo que algunas personas pensaran lo contrario, pero las estrellas nunca fueron realmente un tema a pesar de la evidente química.

Hablando en el podcast No Filter en 2018, Olivia reveló que nunca salieron porque ambos tenían una relación en ese momento.

«Ambos estábamos con otras personas cuando estábamos filmando y creo que, respetuosamente, simplemente no sucedió», dijo. «Así que creo que fue mejor que no ocurriera. Pero seguimos siendo grandes amigos.

«Creo que fue bueno [no salir], porque creo que mantuvo la tensión [en el set] y la química. Podría haber sido un verdadero desastre si hubiéramos decidido salir o hubiéramos tenido una pelea o algo así».

En 2019, Olivia y John hicieron un Q&A en el escenario juntos y el actor reveló que había mucha tensión entre ellos en el set.

El entrevistador le preguntó si había tensión sexual, a lo que él respondió: «¡Sí!». Y añadió: «Creo que lo viste en You’re The One That I Want. Casi resolvimos esa tensión allí mismo».

Ella se refería a la famosa canción de Grease del final de la película, en la que cantan y bailan juntos en el carnaval del colegio.

En la escena, Sandy ha cambiado su habitual vestido femenino por un atrevido conjunto negro que incluye leggings de spandex, un top sin hombros y el pelo recogido en apretados tirabuzones.

Danny lleva una camiseta negra y unos vaqueros negros a juego en la última escena, y la química entre ellos es evidente.

En el mismo podcast de No Filter, Olivia dijo: «La verdad es que nunca pasó de la amistad con John a pesar de que los fans querían que fuéramos pareja en la vida real».

«Dejamos lo de liarse a Sandy y Danny, pero el profundo sentimiento de amor fraternal que siento por John continúa hasta hoy».

La pareja mantuvo una gran amistad durante 45 años, que comenzó cuando empezaron a rodar Grease en el verano de 1977.

Luego protagonizaron juntos la película Two Of A Kind de 1983 y John declaró a People: «Olivia es un ser humano espectacular. Es digna de una buena amistad».

En un emotivo homenaje, John, de 68 años, escribió en Instagram: «Mi queridísima Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo».

Travolta se despidió de su coprotagonista y querida amiga: «¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John«.

ENLACE ORIGINAL: https://www.hitc.com/en-gb/2022/08/09/did-olivia-newton-john-and-john-travolta-date-in-real-life/

VEA TAMBIÉN: Murió Olivia Newton-John a los 73 años » EntornoInteligente

Entornointeligente.com