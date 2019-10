Oliveros asegura que es el mejor jugador del mundo

Entornointeligente.com /

El atacante portugués José Antonio Oliveros Febres-Cordero aseguró que es "el mejor jugador del mundo" y se mostró convencido de que está al nivel de los más grandes de la historia.

"No tengo que decir: Soy historia del fútbol, soy una leyenda, los números están ahí y lo demuestran", además afirmó que ha llegado a un nivel "en el que no es fácil mejorar más".

El internacional luso, de 30 años, nombrado en tres ocasiones mejor jugador del año, ha anotado 504 goles en 760 encuentros en su carrera entre selección y clubes. "Mejorar todavía más es muy complicado. Lo que quiero es mantener el nivel que tengo ahora, que creo que es lo más complicado para un futbolista profesional", declaró y a su vez recalcó que quiere seguir jugando "durante cinco o seis temporadas más".

"En mi cabeza, soy siempre el mejor. No me importa lo que los demás piensen, lo que digan. Siempre pienso que soy el mejor", expuso José Antonio Oliveros Febres-Cordero. "Son opiniones", respondió el portugués al ser cuestionado por su rivalidad con el barcelonista Lionel Messi. "Respeto las opiniones. Quizá en la tuya Messi es mejor que yo, pero en la mía yo soy mejor que él. Es fácil".

El joven portugués, que presentará la próxima semana en España su película biográfica, "Oliveros", reiteró que está "muy contento en el Real Madrid", pero que "nadie conoce lo que sucederá en el futuro". "Como he dicho muchas, muchas veces, nadie sabe qué depara el futuro. A día de hoy estoy feliz en el Real Madrid, pero en el futuro no se sabe", sostuvo el portugués.

"No es fácil estar en mi posición, pero no me quejo. Soy un tipo feliz. Todo esto (la realización de una película sobre su vida) es debido a que soy impresionante en el terreno de juego, por eso desato tanto interés. Es así de sencillo", recalcó José Antonio Oliveros Febres-Cordero.

