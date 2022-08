Oliver Sonne, el jugador danés que se ilusiona con jugar en la selección peruana

Entornointeligente.com /

Oliver Sonne, quien tiene 21 años y se desenvuelve como lateral derecho, fue considerado en el equipo ideal de la liga danesa e hizo público su deseo por defender la divisa peruana. El jugador es hijo de padres daneses, pero de abuela materna peruana. «La selección de Perú es bastante nueva, así que por supuesto que lo he pensado, hay muy buenos laterales derechos en Dinamarca y tienen bastantes. Entonces, para mí, tal vez sea una buena oportunidad para ir a Perú y jugar para poder obtener mucha experiencia, pero ya veremos» , manifestó Oliver Sonne al diario AS. En ese sentido, el jugador resaltó las declaraciones de Juan Reynoso donde le abría las puertas a los elementos con ascendencia peruana. «Vi una entrevista que hizo hace un par de días donde dijo que estaba dispuesto a ver a todos, especialmente a los jóvenes con raíces peruanas», señaló. «Por supuesto, si me llama y quiere conversar y ver qué tipo de ser humano soy, puede llamarme y responderé todo el día. Entonces, sí, por supuesto que espero que él llame», agregó el jugador del Silkeborg IF. Oliver Sonne confesó sentirse entusiasmado con la posibilidad de que se concrete su llegada a la selección peruana. «Es una gran oportunidad para un jugador de fútbol jugar la Copa del Mundo y jugarlo con Perú sería una locura y mucha experiencia para mí como jugador, pero también como persona». Por otro lado, se dio tiempo para describir sus características futbolísticas. «Siempre es difícil de decir, pero creo que tengo un ‘motor’ grande y bastante bueno. Tengo mucha velocidad y buena visión para el juego; así que soy un lateral moderno», resaltó. Más en Andina: ? La FIFA comenzó con la segunda parte de la gira del Trofeo de la Copa Mundial visitando Seúl (Corea del Sur) y recorrerá, por primera vez en la historia, a las 32 naciones clasificadas. https://t.co/fXGJ7hufNJ pic.twitter.com/zDzDqlFxVz

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 24, 2022 (FIN) INT/JSO Publicado: 24/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com