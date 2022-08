Entornointeligente.com /

La cantante boricua, Olga Tañón, celebró a través de su cuenta de Instaram la trayectoria de su colega el venezolano, Óscar D’León. Cabe destacar que, el artista criollo mejor conocido por el público «El Sonero del Mundo» fue elogiado por su compañera Olga Tañón quien lo felicitó públicamente por sus logros en la industria de la música que han marcado un antes y un después, asegurando que sus canciones son un éxito y siguen más vigentes que nunca.

Asimismo, la Mujer de Fuego lo alabó «Yo tenía que estar aquí, con todo y filtro, claro que con todo y filtro, saben por qué 50 años de carrera se pueden decir con la boca tan fácil, pero no es fácil, maestro Oscar D’Leon, me quito el sombrero. Que Dios te bendiga, te de toda la salud del mundo, eres maravilloso, eres súper chevere, sabes que te quiero muchisimo, pero no solamente te quiero, te respeto mucho más, gracias por existir».

VER TAMBIÉN ※ Desmiente a Eulices Alvarado y aseguran que no tuvo una relación con José Ramón (+CAPTURA)

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Seguidamente, Olga le deseó al salsero que siguiera con esa sabrosura y talento que lo caracterizan, agregando que ella también es fan de él y de sus temas. Por último, Oscar D’Leon agradeció a la boricua por sus palabras y le respondió « Gracias a mi querida @olgatanonofficial por felicitarme y por supuesto que sí vamos a seguir disfrutando estos #50aniversario… Más que agradecido por tus buenos deseos mi #mujerdefuego #Cooomooo #Sabrooosooo». Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com