Oleada de incendios arrasa miles de hectáreas en Francia

PARÍS.- Una oleada de incendios está asolando miles de hectáreas en Francia, en particular en el departamento de Gironda, al suroeste del país, donde 6 mil hectáreas han sido ya pasto de las llamas y 6 mil personas han tenido que ser evacuadas por uno de los fuegos más importantes que se recuerda en el país.

Además, hay importantes fuegos en los departamentos de Isère, Drôme y Aveyron, en el sureste, pero también en el de Marne-et-Loire, en el noroeste de Francia, donde el viento y las elevadas temperaturas están dificultando las labores de extinción.

Las autoridades calculan que el fuego se reavivó en unos 40 puntos de forma simultánea, aunque por ahora no avanzan hipótesis sobre el origen de las llamas.

La violencia del incendio y la velocidad de propagación llevó a las autoridades a evacuar a 6.000 habitantes de diferentes municipios, mientras que por ahora se calcula que 16 casas han sido ya afectadas por las llamas.

Frente a la violencia de las llamas, el ministro del Interior, Gérald Darmanin , anunció un refuerzo de los medios para combatir las llamas.

A través de un mensaje en la red social Twitter aseguró que más de 1.000 bomberos, nueve aviones y dos helicópteros combatirán ese fuego.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2022 Agregó que las llamas se acercan a la autopista A63, que une Burdeos con la frontera española, y que fue cerrada por precaución debido a que el humo del incendio dificulta la visibilidad.

Durante la madrugada también hubo incendios del macizo de la Chartreuse, en el departamento de Isère, donde casi 200 hectáreas han sido afectadas y unas 170 personas evacuadas.

