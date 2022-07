Olas gigantes inundan locales y casas de dos pisos en Hawái

Entornointeligente.com /

Olas gigantes aterrorizaron este fin de semana a los asistentes de una boda y vecinos de una zona de Hawái que fue inundada repentinamente.

Videos compartidos en las redes sociales muestran cómo olas de más de cinco metros de altura golpearon un vecindario de casas de dos pisos, pasando sobre el techo de estas en Kailua-Kona.

En un lugar cercano, la fiesta de una boda se vio interrumpida cuando el fuerte oleaje inundó el jardín y derribó las mesas de los invitados.

El fuerte oleaje fue producto del remanente de la tormenta tropical Darby, que también afectó otras playas de la isla.

View this post on Instagram A post shared by 800 Noticias ※ News (@800_noticias)

COASTAL FLOODING – THIS TIME ON FRONT STREET IN LAHAINA AT HONU OCEANSIDE RESTAURANT. MAHALO @CCEDMONDSON05 FOR THIS VIDEO TAKEN AT 5:17PM ON JULY 16, SATURDAY. TODAY, HIGH TIDE IS AROUND 7PM AND THE HIGH SURF WARNING WAS EXTENDED! FOR THE LATEST HTTPS://T.CO/X4QMCXVYVY @KITV4 PIC.TWITTER.COM/6AKYKHXRDZ — KITV4 – Meteorologist Malika Dudley (@MalikaDudley) July 17, 2022

FREIGHT TRAINS AT MA’ALAEA BAY 7.16.22 – HIGH SURF WARNING EXTENDED TO END OF DAY MONDAY WITH 18-24′ FACES EXPECTED FOR ALL SOUTH SHORES ON SUNDAY @KITV4

IMAGE: @TRAVISKEAHI PIC.TWITTER.COM/BYWTVZKLLE — KITV4 – Meteorologist Malika Dudley (@MalikaDudley) July 17, 2022

SWELL BUILDING ON OAHU’S SOUTH SHORES #HIWX #SURF (PICS: @ERIKKABIK ) @KITV4 PIC.TWITTER.COM/SNAMBTAJL2 — Tom George (@TheTomGeorge) July 17, 2022

