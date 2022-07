Olas de calor sorprenden a Europa y Asia durante junio con temperaturas récord

Entornointeligente.com /

Intensas olas de calor ha sorprendido al mundo en un verano que apenas inicia.

Al menos una docena de países de Europa y Asia han batido récords mensuales de altas temperaturas en las últimas semanas. Ninguno de estos registros habían sido habituales en junio.

Las condiciones sofocantes en Europa han llegado antes de lo esperado este año, pero la mala noticia es que son tan sólo una muestra de lo que está por venir: olas de calor anticipadas y más sequías severas, según estima la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La agencia de la ONU ha explicado que la intensa ola de calor registrada en Europa durante la tercera semana de junio de este año viene del norte de África . Un sistema de bajas presiones del Atlántico entre las Azores y Madeira alimentó al frente cálido, empujándolo hacia el oeste de Europa. La entrada de polvo sahariano en España ha agravado el estrés sanitario y medioambiental, según la OMM .

Francia, España, Italia, Noruega, Japón Irán y Finlandia son algunos de los países que han sido sorprendidos con altas temperaturas al registrar olas de calor récord en un mes extraordinario.

A mediados del sexto mes de 2022, en algunas partes de España y Francia las temperaturas fueron más de 10 grados centígrados por encima de la media para esta época del año.

En Francia , el pico de calor se produce tras el mes de mayo más cálido y seco del que se tiene constancia, según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

España , al igual que Portugal , sufre una situación de sequía severa que afecta al 97% del territorio. Este último país registró su mayo más cálido desde 1931, añadió la OMM.

En Suiza , donde las temperaturas máximas han superado con creces los 30 grados Celsius, el servicio meteorológico nacional publicó a mediados de junio algunos resultados que mostraban que la diferencia de temperatura entre las ciudades y el campo era de hasta seis grados Celsius.

En tanto, en Japón y sus alrededores dejó atrás la temporada más corta de lluvias desde 1951, para enfrentar ahora temperaturas récord.

Según la meteoróloga Sayaka Mori, del medio japonés NHK, el 16% del territorio nipón vivió este jueves el día más caluroso de junio.

Hatoyama, north of Tokyo, had 39.9C on Thursday. That’s hotter than yesterday’s Dubai (39.2C)��

16% of Japan had the hottest June day on record. Tokyo’s highs were above 35C for six days in a row, making it the longest on record for June. pic.twitter.com/enCsG9BU2R

— Sayaka Mori (@sayakasofiamori) June 30, 2022 De acuerdo con un artículo de Axios , los estudios muestran que a medida que el clima se calienta, la frecuencia de las olas de calor aumenta drásticamente, al igual que la gravedad y la longevidad de este tipo de eventos.

Una investigación divulgada por la iniciativa World Weather Attribution sobre los factores que contribuyen a las olas de calor individuales, como el evento mortal del Noroeste del Pacífico ocurrido en junio de 2021, ha determinado que algunas habrían sido «prácticamente imposibles» sin las cantidades adicionales de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

El calor extremo es mortal , clasificándose en Estados Unidos como la principal causa de muerte relacionada con el clima, en un año típico. También puede estresar las redes eléctricas, especialmente en países que sufren sequías y luchan contra una crisis energética global a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

Las olas de calor también están causando grandes problemas en India y Pakistán. Los agricultores se han visto muy afectados cuando la sequía y el calor han hecho que sus cosechas de trigo fallen, y sus cultivos se han trasladado a altitudes más altas para escapar del calor extremo. Pero este movimiento ha resultado en la tala de grandes extensiones de árboles; árboles contirbuían a bajar las temperaturas.

Efectos del cambio climático Según el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático , la frecuencia de ciertos tipos de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos va en aumento debido al cambio climático y varios estudios de atribución han demostrado que este ha hecho más intensos muchos fenómenos recientes.

El Grupo prevé que, con 1.5 grados Celsius de calentamiento global, aumentarán las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las frías.

Con 2 grados Celsius de calentamiento global, los extremos de calor alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud.

( Con información de Axios, Europa Press y la ONU. )

