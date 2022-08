Olaff Crown: Explorando su vida y arte

Entornointeligente.com /

Olaff Crown es un artista plástico nacido el 10 mayo 1972 en la ciudad de Caracas; Venezuela. Su labor como artista integral desarrolla varias técnicas que van desde la pintura, el diseño gráfico, poesía, el arte digital, la animación en arena entre otros, donde el erotismo femenino predomina como un homenaje al deseo, al amor y la inteligencia emocional.

Su historia de vida y obra ha llamado la atención no solo en Colombia, sino en varios países y continentes, porque más allá de su obra, Crown, ha creado caminos empáticos, ha generado cultura de paz y unificado caminos hacia el arte perdurable.

Para iniciar esta entrevista, cuéntanos de tu infancia, tus padres, tu familia que recuerdas de aquella época ?

Recuerdo unos padres amorosos, hermanos mágicos, un entorno donde siempre se respiró arte por todos lados, siempre estaba sumergido entre libros y pinturas, entre títeres y sueños, entre cuentos y juegos, la luz en casa siempre fue maravillosa, las tardes en la plaza o en el teatro se quedaron en mí, indelebles y únicas.

Además de artista plástico tienes o te dedicas a otra profesión?

Actualmente ejerzo como Director Creativo para la asociación cultural Arte sin Fronteras por la Paz y como Director Ejecutivo para KISOLAB una compañía donde nos dedicamos al desarrollo transmedial y al entretenimiento sustancioso bajo las narrativas de las Épicas del Orbe Sagrado que es una propiedad intelectual poderosa que será desarrollada de manera integral en la industria del cine, la televisión, los videojuegos, la realidad expandida, la literatura, la novela gráfica y las artes escénicas para la innovación social mediante el conjunto de sectores y actividades culturales con mayor impacto y alcance en el mundo que es el entretenimiento, enfocado en la conciencia crítica y la preservación el medio ambiente.

La pregunta de cajón; el pintor nace o se hace?

Creo que las dos son altamente aceptables, en mi caso nací artista y crecí como tal por la inagotable fuente de creación que había en mi entorno familiar y de amigos, pero conozco artistas que han nacido en hogares más hostiles, o diferentes al del arte y han desarrollado un grado artístico insuperable, porque en definitiva el poder de la creación, del arte, es inherente al ser humano, solo que en algunos despierta más tarde que en otros.

¿Qué fue lo que impulsó a ser artista plástico? Entender que la creatividad no solo podía ser simplemente un impulso o un pensamiento, sino que se podía convertir en algo tangible, hermoso, funcional, estético, acertado, no solo del punto de vista del arte sino también la forma de resolver problemas o pruebas que me iba poniendo la vida.

Cómo empezó y cuándo supo que ser artista plástico era su vocación?

En realidad, me encantaba más la música, quería ser musico; estando en secundaria ingrese al conservatorio Vicente Emilio Sojo de mi ciudad y por razones familiares termine en la escuela de Bellas Artes Martin Tovar y Tovar con apenas 15 años más o menos y fue un gran disparador en aquel entonces.

¿Recuerdas tu primera obra? Recuerdo muchas, quizás no de manera cronológica, las más tatuadas son dos murales, uno que realice sin permiso en la habitación de mis hermanos y eran animales de la selva, otro fue en la casa de mi hermano German, que luego de leer y escuchar sus cuentos, me dejo pintar sus paredes para que expresara lo que había escuchado, recuerdo haber pintado globos aerostáticos pero eran peces saltando entre nubes, también recuerdo la primera obra en la escuela de Bellas Artes, era un bodegón con una lámpara de querosén de color azul, y en mi primera exposición colectiva un sol indígena eclipsando un Cristóbal Colon.

¿Algún pintor te inspiró ? Nací entre las obras de mi padre y luego conocí a Jheronimus Bosch EL BOSCO, que me dejo totalmente alucinado convirtiéndose en uno de mis favoritos, al entrar al mundo de la historia del arte, me encantaron otros, me decepcionaron muchos, pero actualmente son varios los que me atrapan y su arte se hace inagotable, como la obra de Magritte, Beksinski, HR Giger, Remedios Varo por nombrar algunos.

¿ Qué papel Juega tu familia en el campo artístico ? Me apoyan totalmente y el apoyo es incondicional.

¿ Eres un artista prolífico, cuantas obras calculas que has realizado ? Creería, además del arte efímero, como performances y body art estaría cerca de más de mil obras.

Siempre fui rechazado, por eso un día se me ocurrió enviar mis obras a los mismos salones, pero con el Seudónimo «Olaff Crown»

Es fácil ser pintor toda la vida ? Tan fácil como respirar, siempre habrá algo en mi cabeza que hará tomar cualquier material que este a la mano y expresar lo que siento en eso momento, ya sea escrito, boceteado, o pintura, pero es algo que ya está en mis venas, en el alma, en el aire.

¿Es posible ser un artista con menos intensidad ? Si te refieres la intensidad como violencia, como ímpetu o pasión creería que son emociones que cada quien maneja según su estado anímico, en mi caso dependerá del ánimo espiritual.

Te interesa terminar adoptando un estilo fácilmente reconocible o eres de los que les gusta la experimentación constante ? Tengo un estilo que ya se reconoce, pero mi parte creativa y curiosa me llevara siempre a experimentar cosas nuevas pero con una impronta muy clara de mi estilo.

Sabemos que has salido varias veces de Colombia a exponer tus obras, es fácil para ti como artista plástico viajar fuera del país ? No es fácil, siempre es una inversión importante la que se hace, he conocido países maravillosos a los que estoy agradecido, pero realmente es más fácil que viaje mi obra.

Como ha sido tu experiencia como pintor ? He experimentado de todo, desde las más elevadas y refinadas criticas como comentarios peyorativos, estos últimos los entendí como percepciones motivadas por egos o envidias o simplemente que mi arte no conecto empáticamente con el espectador, por otro lado han sido muchos los reconocimientos y menciones de honor, premios y selecciones importantes no solo a nivel de Colombia sino internacionalmente, lo que agradezco sinceramente y que me compromete aún más a seguir construyendo estos caminos para que el arte habite.

Algún hecho que haya marcado tu vida? En el arte, claro que sí! En la época en que viví en España, intenté participar en varios premios y salones de arte europeos con mis apellidos de nacimiento «Ramos Villanueva», siempre fui rechazado, por eso un día se me ocurrió enviar mis obras a los mismos salones, pero con el Seudónimo «Olaff Crown» y como por arte de magia fui seleccionado para participar en dichos certámenes de arte. Han pasado más de 20 años y desde ese momento el mundo del arte me reconoce como Olaff Crown. Por eso en 2020 y en solicite formalmente ante la registraduria nacional la eliminación de los apellidos Ramos Villanueva y en 2021 aprobaron el complicado tramite.

Cuáles son las limitantes tiene un artista en Colombia ? En cualquier parte del mundo habrá limitantes, menos o más recursos, oportunidades escazas y espacios reducidos que se dedican al verdadero culto y respeto por las artes, gurus, sabios, críticos, colectivos y movimientos elitistas que bloquean el flujo natural del arte lo que hace difícil entrar en el circuito, pero más allá de esas inclemencias, la limitante es la del propio artista, de sus egos, prepotencias, o de no reconocer que su obra aún no está madura, que no es verdaderamente potente, que es recurrente a lugares comunes o carece de algún sentido estético o de fuerza narrativa, el no ser constante y perseverante o al menos disciplinado también son limitantes de peso. Afuera existen personas, movimientos, instituciones que siempre le darán el apoyo a artistas emergentes o profesionales, espacios muy incluyentes, pero son muy pocos.

Tu relación con la red es amplia, gracias al internet tuve la oportunidad de conocer tu obra. Hoy día es casi imprescindible esa socialización en la red para la promoción de artistas emergentes y con trayectoria. ¿Qué pros y qué contras tienen ? Uno como artista debe enfocarse en lo que verdaderamente quiere lograr en las redes sociales, en algunos talleres que he dictado sobre este tema y sobre el desarrollo de la huella digital que debemos crear toca diferenciar enfáticamente lo personal de lo profesional, el artista debe tener una red social para el arte y otra para postear su ultimo asado con sus familiares, en su red dedicada, el artista deberá ser dinámico, crear contenido de valor, y no solo postear obras porque puede aburrir a su audiencia y perder la oportunidad de capturar nuevos seguidores, los contra que tiene es que en ocasiones las redes sociales no son creíbles, cualquiera postea información o estados que no son reales lo que no da credibilidad en ciertas instituciones u organismos, por eso deberá estar acompañada de otras conexiones como páginas web especializadas en arte, webs de noticias, canales de comunicación tradicional entre otras.

Es fácil desde Bogotá integrarse al mundo intercultural con otros países? Sí, estamos viviendo una época donde las interrelaciones y la inmediatez informática están amplia y fácil que podemos acceder al arte y a intercambios culturales importantes sin problemas.

¿ Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo de la pintura ? Constancia, perseverancia, humildad, paciencia, mucha paciencia, encontrar ese toque que te diferencia de los demás, un estilo único, poderoso y estético.

