Ola gigante acabó con celebración de boda frente al mar

Celebrar una boda cerca al mar es un sueño para muchos, sin embargo, la marea en ocasiones juega malas pasadas, como le ocurrió a una pareja que celebraba sus nupcias en Hawái.

Aunque había una barrera de concreto, se presentaron estragos en la fiesta de recepción. Los invitados al matrimonio empezaron a sentirse inquietos por la fuerza con que las olas se acercaban y tomaron videos sin imaginarse qué iba a suceder.

En un momento, el agua pasó y todos corrieron para no mojar sus vestidos. Afortunadamente no pasó a mayores. Aunque sí hubo algunos daños en la decoración y los novios se quedaron sin pista de baile no fue impedimento para que la rumba siguiera su curso.

Dillon y Riley Murphy le contaron al medio Khon2 que finalmente decidieron bailar sobre el barro y que incluso las fotos, con un toque de agua, quedaron «geniales».

PARTY CRASHER: A big wave put a damper on a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported, but the cake was destroyed. https://t.co/6AAgJZrZuV pic.twitter.com/PvPIDxH9fU

— ABC News (@ABC) July 18, 2022

Con información de Caracol Noticias

