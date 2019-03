Ola de frío en Florida

Entornointeligente.com / Los termómetros bajarán a los 10 grados Centígrados (o 50 grados Fahrenheit) los próximos días en el sur de Florida, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Para la noche de este martes 27 de noviembre se esperan temperaturas de 14 grados C para Kendall, 12 grados C para Parkland y 14 grados C para Homestead.

En el norte de la península de Florida habrá incluso más frío, pues se pronostican 4 grados C para Tampa y -1 grado Centígrado para Tallahassee, la capital del estado.

Para el jueves el Servicio Nacional de Meteorología espera que las temperaturas suban en toda la península.

Mientras tanto, más al norte de Estados Unidos, en las llanuras centrales y en la región de los Grandes Lagos, esperan una tormenta invernal con hasta 300 milímetros (tres metros) de nieve.

